川普前腳走普廷後腳到 外媒：中俄能源布局牽動台海風險

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷2025年在北京中南海會面。（路透資料照）

俄羅斯總統普廷將於19日至20日訪問中國，抵達時間與美國總統川普結束北京行僅相隔4天，這場緊湊的外交動態引發國際注視。英國《衛報》分析指出，中俄深化能源鏈結的動作，背後反映北京正在強化面對台海緊急狀態時的能源安全。

北京接連接待美俄元首 能源採購規模破11兆台幣

根據《衛報》報導，中俄雙邊貿易自2022年起創下歷史紀錄。自俄烏戰爭爆發以來，北京已採購價值超過3670億美元（約11.81兆台幣）的俄羅斯化石燃料。在中東局勢動盪導致荷姆茲海峽航運風險增加的情況下，這些來自俄羅斯的陸路供應，成為北京維持能源供應穩定性的關鍵因素。

請繼續往下閱讀...

中國官媒《環球時報》18日指出，一週內連續接待美、俄兩國元首在冷戰後極為罕見。此前，川普剛在北京針對對台軍售議題釋放「取決於中國」的交易訊號，並與中方討論重啟荷姆茲海峽航運。習近平則在會談中明確警告川普，若台灣問題處理不當將引發衝突。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）研究員韋布斯特（Joseph Webster）分析指出，這場習普會的潛台詞正是台灣。韋布斯特表示，俄羅斯正積極推動輸送能力達500億立方公尺的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管線計畫。他認為，若相關陸路能源管線持續擴張，將有助於北京降低未來在台海情境下，因海運風險所產生的能源斷鏈疑慮。

俄羅斯駐北京使館已證實，普廷此行將討論擴大本國貨幣結算以及跨國能源基礎設施。雖然川普與習近平上週在會談中對烏克蘭議題僅簡略帶過，但隨後登場的普廷行程，被《衛報》解讀為北京正在因應美中交易外交所帶來的不確定性。

目前克里姆林宮仍未宣布與中方達成管線簽署協議。普廷預計於19日飛抵北京，隨後與習近平展開為期兩天的雙邊會晤，相關能源計畫的實際進度將成為後續觀察重點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法