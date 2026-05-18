俞大㵢登CBS談川習會 一語雙關諷刺中國在鬼扯

我駐美代表俞大㵢在美媒節目討論川習會，強調中國是在和川普鬼扯。（美聯社）

我駐美代表俞大㵢，接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目專訪討論川習會，西班牙語達母語等級的俞大㵢過程中特地使用雙關語「el cuento chino（中國故事，有唬爛、虛假、捏造、鬼扯、無稽之談之意）」一詞，強調中國是在和川普鬼扯。

俞大㵢在《CBS》17日晨間節目《面對國家》（Face the Nation）受訪時，主持人布倫南（Margaret Brennan）指稱美國總統川普暗示可能會和台灣領導人通話，想知道賴清德總統（President Lai）是否已有相關安排。

請繼續往下閱讀...

對此，俞大㵢回應「我們可以拭目以待」，緊接著他表示川普在北京待了2天聽到了很多關於台灣的事情，但問題是川普只聽到了中國版本的說法，用西班牙文來說就是「el cuento chino」。

俞大㵢說，如果川普有時間的話，台灣很樂意向其說明台灣故事，亦即在中國侵略威脅下依然堅忍不拔的故事，而這樣的情況已經持續77年了（自1949年之後）。

布倫南此時繼續追問，想知道川普和賴清德之間有沒有安排通話？俞大㵢直指，台灣與美國之間的溝通一直都有而且非常即時，假如真的有安排的話，會由美國這邊來公布。

布倫南接著表示，川普於川習會結束後接受《福斯新聞》節目訪問，表達出不希望台灣因為有美國支持就走向獨立的態度，因此她想知道「台灣是否打算宣布從中國獨立出來」？

對此，俞大㵢強調，川普與國務卿魯比歐訪中期間，已非常明確地說明美國對台政策並未改變，至於台灣獨立的問題賴清德總統已做出回答，亦即「中華民國台灣是主權獨立的民主國家，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

布倫南接著問俞大㵢，川普希望台灣和中國都冷靜一點，這似乎代表他可能把習近平的說法聽進去了？俞大㵢回答，再度強調這就是「el cuento chino」，不過他認為川普是在表達維持現狀的態度，希望兩岸不要受到經濟或軍事脅迫引發改變。

俞大㵢說，川普不想看到一場發生在9500英里之外的戰爭（指台海），而台灣也不想要戰爭，更希望能夠和平與穩定，但製造麻煩的不是台灣，「這就像是有人試圖闖進我們家，而我們只是想強化家裡的安全系統，怎知入侵者卻抱怨這讓他的行動變得更困難。」

俞大㵢指出，為了避免戰爭發生，他認為最好的方式就是讓台灣足夠強大、有能力自我防衛。因此，台灣應該購買自身所需要的軍火來建立強大防禦能力，在這樣的情況下美國軍售完全符合邏輯，畢竟在台灣能夠保護自己後，美方就不用把軍隊派到9500英里之外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法