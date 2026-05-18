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    首頁 > 國際

    玩到沒錢買機票！中國女硬闖出境區 吉隆坡機場上演「抬人秀」

    2026/05/18 14:49 即時新聞／綜合報導
    一名中國女子沒有機票便擅闖馬來西亞吉隆坡機場安檢管制區，甚至情緒失控被警方強制抬離。（本報合成，擷取自X）

    一名中國女子沒有機票便擅闖馬來西亞吉隆坡機場安檢管制區，甚至情緒失控被警方強制抬離。（本報合成，擷取自X）

    一名中國籍女子近日在沒有機票的情況下，竟強行闖入馬來西亞吉隆坡機場（KLIA）的出境大廳安檢區，不但拒絕配合更情緒失控，當場被警方被捕。

    綜合外媒報導，事發於16日下午1點35分左右，該名中國女子4月30日與友人赴馬來西亞度假，近期因旅費用盡、沒有足夠的錢購買回程機票，才會鋌而走險企圖強闖機場安檢區的自動閘門，遭機場人員攔下盤問時，不僅拒絕配合更展現強烈攻擊性。

    網傳影片顯示，當警方到場執法，試圖將該名女子帶離現場時，她一竟當場尖叫並賴在地上撒潑，最終遭4名警員分別拉住四肢強行「抬離」現場，脫序行徑引來大批旅客圍觀。

    該名女子昨（17）日已被帶往雪邦法庭並接受進一步調查。根據當地法律，她一經定罪，最高將面臨1000馬來西亞令吉（約新台幣7953元）罰款、最高兩年有期徒刑，或兩者併罰。

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