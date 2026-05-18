李貞秀又直播！ 狂嗆黃國昌、爆高虹安在鴻海「講不上話」

前台灣民眾黨黨員李貞秀17日在直播中砲火全開，痛批黨主席黃國昌應退出政壇。（圖擷自Youtube）

前台灣民眾黨黨員李貞秀17日在直播中砲火全開，不僅痛批黨主席黃國昌應退出政壇，更爆料高虹安在鴻海開會時「根本是站在旁邊講不上話的人」，且所謂「大數據專家」並非高虹安本人。對此台灣青年民主協會理事張育萌表示，黃國昌大概沒想過，掌控民眾黨後，遇到的最大宿敵竟是李貞秀。「我也沒想過，我跟李貞秀會取得最大的共識，就是黃國昌關燈走人，絕對是台灣之福。」

張育萌17日在臉書發布貼文稱，李貞秀當天在直播中指出，據鴻海高層透露，高虹安在鴻海開會時根本插不上話，外界所稱的「大數據專家」，實為其男友，並非高虹安本人。她更補充，「她男友的家人就看出她沒料」。

請繼續往下閱讀...

對此張育萌質疑，高虹安已從立委當到新竹市長，「民眾黨這些烏合之眾，到底有多少炫砲的頭銜是東拼西湊騙來的？」

李貞秀在直播中對黃國昌發出猛烈抨擊，稱其「身為黨主席，出來一個一個踩，鼓動白蟑螂一個一個打壓」，並質問黃國昌為何要將民眾黨老臣一一逼走，直指黃國昌當初是「撿現成、加入不分區才來民眾黨」，進入立法院的機會源於柯文哲所創立的台灣民眾黨。

李貞秀並公開許願，盼2026年選舉能讓黃國昌退出台灣民眾黨，並呼籲各媒體與政治勢力不要給予黃國昌任何影響力，直言「政壇早日沒有黃國昌，才是中華民國之福、台灣之福」。

針對中天電視未給黃國昌發言畫面一事，李貞秀公開表態支持，稱「我支持中天，有仇必報」，並指黃國昌當初如何對待中天，至今未道歉。

她同時喊話國民黨，呼籲旗下節目與頻道「幹嘛還要給黃國昌臉？不需要」，盼未來各方媒體資源皆不再提供黃國昌曝光機會。

直播中，李貞秀對陳智菡的評價亦引發關注。她表示陳智菡有其優點，但早已向柯文哲表達，陳智菡不適合擔任過高的職位，並直言「她只有擅長媒體而已，其他腦子都不行」，認為其格局不足以擔當重任。

針對日前曾姸潔公開兩人私下對話、外界認為李貞秀藉此攻擊高虹安一事，李貞秀在直播中澄清，對話被公開時她反應是「超爽的」，因為她正愁沒人知道高虹安「有多爛」。她並評論曾姸潔此舉讓友人質疑其可信度，而她對此的看法是「蠢蛋是快樂的，因為她不知道自己蠢」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法