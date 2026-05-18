美中新冷戰局勢翻轉 專家：中國「紅利將盡」提防北京動武焦慮

當前美國與中國的「新冷戰」正處於關鍵歷史節點，中國已深陷經濟成長見頂與史無前例的人口崩跌危機，所謂的「中國世紀」恐無法實現。（路透檔案照）

當前美國與中國的「新冷戰」正處於關鍵歷史節點。 紐約時報專欄作家度查特（Ross Douthat）撰文指出，儘管中國在2020年代憑藉龐大的工業產能，與美國戰力分散的空窗期，對美方帶來巨大壓力，但放眼未來，中國已深陷經濟成長見頂與史無前例的人口崩跌危機，所謂的「中國世紀」恐將無法實現。

然而，最危險的警訊在於，若北京高層意識到國力即將觸頂、時間已經不在自己這邊，恐將迫使他們提早採取行動，加速引爆包括台海在內的軍事衝突。

請繼續往下閱讀...

度查特指出，回顧新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情，美國的復甦雖優於中國的封城陷阱，但當前局勢仍對北京有利。美國不僅面臨領導層的內部挑戰，其軍事庫存更因支援烏克蘭及應對中東衝突而嚴重耗損，削弱了在東亞應付持久戰的能力。同時，儘管美中正經歷部分脫鉤，中國在工具機、造船與無人機等領域的龐大工業優勢，仍對美國構成強大的硬實力威脅。

展望2040至2060年代，中國取代美國成為世界最大經濟體的可能正在快速降低。隨著經濟成長放緩與「一帶一路」倡議頻頻受挫，2021年似乎已是美中國內生產毛額（GDP）差距最小的時刻。此後美國經濟加速，中國則深陷內部泥淖。在人口快速老化的壓力下，中國經濟規模極可能永遠無法超越美國。

度查特認為，中國當前最嚴峻的挑戰，是災難性的人口結構惡化。2025年的生育率已暴跌至每名婦女1.0胎，僅約替代水準的一半，而且人口連續4年負成長。調查顯示，有高達32％的年輕人毫無生育意願。這種社會疏離感與官方宣傳的「大國自信」，形成強烈矛盾。一個人口即將銳減且快速老化的國家，很難有底氣向全球投射長期影響力。

度查特指出，除非未來出現顛覆性的科技革命，例如人工智慧（AI）全面接管勞力，或是基因工程解決人口問題，否則客觀而言，中國的權力正在見頂。如果北京依然盲目自信，或許會繼續等待，這反而是世界和平的保障。但若中國國家主席習近平與核心圈清楚看見經濟與人口衰退的殘酷趨勢，明白最好的機會正在流失，他們極可能會放棄長期消耗，並在很短的時間內，啟動包括對台灣在內的軍事對抗計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法