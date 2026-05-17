防堵竊取科研機密 美國會推新法案 切斷中國取得聯邦科研資金管道

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾，與共和黨參議員班克斯共同提出「保護創新與研究免受敵手侵害法案」，主張嚴禁聯邦研究資金的接受方，包括大學、國家實驗室及民營企業等，與被美國政府列入黑名單的中國實體或個人合作。（美聯社檔案照）

中國長期利用美國學術開放環境竊取尖端科研成果的行為，已引發華府高度警戒。為徹底防堵聯邦資金流入敵手，國會共和黨議員近日聯手推出「保護創新與研究免受敵手侵害法案」（Securing Innovation and Research from Adversaries Act），明文禁止接受聯邦資助的研究計畫，與中國等外國敵手進行任何形式的合作。

美國之音（VOA）報導，這項法案由聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar），與共和黨聯邦參議員班克斯（Jim Banks）於14日共同提出。法案核心在於「全政府」防堵，嚴禁聯邦研究資金的接受方，包括大學、國家實驗室及民營企業等，與被美國政府列入黑名單的實體或個人合作。這些制裁對象多半與中國人民解放軍、情報機構及「軍民融合」戰略關係密切。

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為確保無漏洞可鑽，法案對「研究合作」的定義極為廣泛，涵蓋聯合計畫、共同署名、資料分享與人員交流等所有潛在的技術轉移管道。法案僅在涉及關鍵國家安全、科學或公共衛生利益時允許「定向豁免」，但必須保持透明並通知國會，以防機制遭濫用。

穆勒納爾強調，必須確保政府各部門與大學等學術機構進一步努力，防止納稅人的錢用來資助敵手發展未來可能對付美國的軍民兩用技術。班克斯也重申，中共不應直接或間接獲得美國科研資金，「美國必須停止資助我們的敵手」。

中國長期以高薪、龐大研究資金與實驗室資源為誘餌，吸引國家衛生研究院（NIH）及各大名校等美國頂尖機構工作的科學家，將未公開的資料、技術甚至專利轉移至中國，利用美國學術界「不設防」的開放文化，將基礎研究成果「搬運」回國。此外，中國的「軍民融合」戰略將表面上看似無害的民用或學術交流，直接轉用於解放軍的現代化建設，包括高超音速武器、人工智慧（AI）與量子運算等領域。

在推出法案的同日，穆勒納爾也公布一份針對美國國家航太總署（NASA）的安全報告，直指其對2011年通過的「沃爾夫修正案」（Wolf Amendment）執行存在隱憂。該修正案明令禁止NASA在未獲國會與聯邦調查局（FBI）批准下，出資與中國合作研究。然而，報告揭露有數百篇NASA資助的出版文獻，因美中人員共同署名或機構合作，可能已觸及紅線。

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