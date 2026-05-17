紐約時報：川習會缺乏實質協議 凸顯川普魅力外交侷限與風險

川普（右）中國行，雖刻意凸顯與習近平（左）的私人情誼，但在中東、貿易、台灣等關鍵分歧，幾乎未達成實質協議。（美聯社）

美國總統川普結束訪問中國行程，儘管他不斷高調讚揚他與中國國家主席習近平建立的私人情誼，但紐約時報指出，雙方在中東、貿易及台灣等關鍵分歧上，幾乎未能達成任何實質協議，這場峰會缺乏實質內容，流於空談。

紐時指出，川普似乎熱衷於與顯然更專注於推進自身國家戰略議程的習近平建立私人情誼，稱習近平是「我的朋友」，但這種感覺未必是雙向的，習近平較為克制的語調，以及雙方缺乏任何明確的重大協議，便是明證。紐約「亞洲協會」（Asia Society）美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）認為，「我們看到的是川普一廂情願」。

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這種落差凸顯了川普以個人特質為導向的外交政策所帶來的風險，他押注自己能憑藉魅力與意志力解決全球性議題，並捍衛美國利益，但習近平不僅深諳川普對讚美與排場的渴望，顯然更有一套如何加以利用的策略。這場峰會或許仍會被視為美中關係邁向更穩定發展的起點，但即使是川普提到的那些有限成就，也鮮少獲得中方證實，反而是習近平藉機展現對台灣議題的強硬姿態。

專家表示，領袖之間的私人默契確實至關重要，尤其在涉及中國這種威權國家時更是如此。曾在1990年代擔任國務院亞太事務副助理國務卿的加州大學聖地牙哥分校教授謝淑麗（Susan Shirk）指出，前總統柯林頓（Bill Clinton）曾刻意與當時的中國國家主席江澤民建立融洽關係，但川普過度奉承習近平，而且顯然沒有奏效；準備不足造成會議實質內容空洞，北京得以趁虛而入。

紐時指出，川普已經發現，他個人魅力的影響力在外交政策上有其極限。在他第一任期內，儘管他聲稱與北韓最高領袖金正恩「墜入愛河」，卻未能讓北韓放棄核武。在第二任期，儘管他與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通了十幾次電話，並在阿拉斯加舉行峰會，卻未能勸阻俄國停戰。

儘管如此，當被問及對美國而言此次峰會最重要的成就是什麼時，川普告訴「福斯新聞」主持人拜爾（Bret Baier）：「我認為最重要的是關係。一切都與關係有關。」「這聽起來好像沒有任何意義，但它就是一切。」

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