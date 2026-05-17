日本強盜殺人案！4高中生涉暗黑打工 「疑幕後主謀」夫妻檔落網

日本栃木縣14日發生一起強盜殺人案，警方連日循線逮捕4名未成年凶嫌，又在今（17）日逮捕疑似在幕後指示4人犯案的夫妻檔。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

日本栃木縣14日發生一起駭人聽聞的強盜殺人案，造成一名69歲婦人死亡、2人受傷送醫，警方循線追捕凶嫌，已有4名年僅16歲的男高中生落網。根據警方最新追查，逮到2名疑似在幕後指使少年犯案的夫妻檔，其中男方試圖在今（17）日凌晨從東京羽田機場搭機逃亡，所幸被警方攔下。

綜合日媒報導，事件案發地點位於栃木縣上三川町一處住宅，14日上午突然有多名歹徒闖入搜刮財物，期間69歲女屋主富山英子被歹徒持刀襲擊，胸口等部位遭刺20多刀身亡；趕回家的40多歲長男與30多歲次男，也遭歹徒毆打頭部受傷。事發後警方連日追查，依強盜殺人嫌疑逮捕4名涉案的未成年男高中生。

請繼續往下閱讀...

警方推測，這起事件與「暗黑打工」（闇バイト）招募執行者的「匿名流動型犯罪集團」（簡稱「匿流」）有關，持續深入追查幕後指使者，並在今日逮捕一對來自橫濱市、疑似在幕後指使少年們犯案的男女。警方表示，2名嫌犯分別是28歲的竹前海斗、25歲的竹前美結，初步調查顯示，2人為夫妻且都是無業人士。

報導指出，竹前海斗在今日凌晨1點半左右，被發現人在羽田機場且準備從國際航廈出境，所幸被警方即時攔下；竹前美結則在今日中午左右，在橫濱市一間商務旅館被當地警方逮捕。警方表示，目前正在調查這對夫妻與4名少年之間的關係，並透露男方在案發當下人在栃木縣，疑似在距離案發現場不遠處向4名少年發出指令。

相關新聞請見：

日本栃木縣強盜殺人1死2傷案 3名未成年兇嫌被捕

日本栃木入屋殺人劫財！4嫌竟都16歲高中生 疑「暗黑打工」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法