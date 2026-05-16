不尋常！罕見帶貴客到這裡參觀 川習「邊走邊聊」內容曝

川普行程最後一天參訪了北京中南海。（法新社）

美國總統川普訪中與領導人習近平舉辦川習會，行程最後一天參訪了北京中南海。兩人在花園漫步時，習近平透過翻譯親口告訴川普，很少有人能到此參訪，川普則回答：「很好，我喜歡」。

中南海位於中國北京市西城區西長安街街道，泛指北京皇城中鄰近中海及南海的區域，毗連紫禁城，其佔地100公頃，其中水面約50公頃，是中華人民共和國國務院、中共中央書記處和中共中央辦公廳等重要機關辦公所在地。中華人民共和國成立後，歷代黨和國家領導人皆居住於此。

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根據《BBC》報導，川普訪中的最後一站，習近平邀川普到中南海春耦齋茶敘。習近平聲稱，這是川普2017年曾在海湖莊園接待他的回報。兩人在園林中漫步時，川普詢問翻譯：「我可以問一下習主席嗎？其他國家的貴賓，像是總統或總理，他也會帶他們來這裡嗎？」

而習近平回應：「很少，我們通常不在這裡舉行外交活動，雖然後面有開始辦一些，但還是很少見。」他也補充，俄羅斯總統普廷曾到訪此處。聽到習近平回答後，川普表示：「很好，我喜歡。」習近平還承諾，會把散步時欣賞到的中國玫瑰種子送給川普。

兩人在花園漫步時，習近平透過翻譯親口告訴川普，很少有人能到此參訪，川普則回答：「很好，我喜歡」。（路透）

川普行程最後一天參訪了北京中南海。（法新社）

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