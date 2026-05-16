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    半個月內第2起！龍洞攀岩場再傳意外 20多歲男3層樓高摔落送醫

    2026/05/16 13:45 記者林嘉東／新北報導
    新北市龍洞攀岩場今天上午再傳攀岩客重摔意外，新北市消防隊員利用長板固定方式，以人力接駁方式協助傷者就醫。（記者林嘉東翻攝）

    新北市龍洞攀岩場今天上午再傳攀岩客重摔意外，新北市消防隊員利用長板固定方式，以人力接駁方式協助傷者就醫。（記者林嘉東翻攝）

    新北市貢寮區知名的極限運動聖地龍洞攀岩場，今天（16日）上午驚傳半月來第2起攀岩墜落意外。1名年約20多歲的男子在挑戰攀岩時，疑因不慎突然自約10公尺（約3層樓高）的高度失足重摔落地，還好該名攀岩客頭、手受創後，還有意識。新北市消防隊員以人力接駁搬運方式將他送往醫院急救。

    新北市消防局第六救災救護大隊於今天上午11時19分接獲報案稱，貢寮區龍洞攀岩場有攀岩客墜落受傷。消防局鑑於現場地形崎嶇，立刻派遣貢寮、雙溪、瑞芳分隊等單位搜救人員，攜帶繩索與救護裝備，徒步挺進險峻的岩場後接觸到受傷男子；經初步評估，該名20多歲男攀岩客頭部有撞擊外傷，手部也受創，雖有意識，且有疼痛反應，但傷勢嚴重且無法自行行走。

    由於龍洞攀岩場地勢陡峭，搜救指揮官評估後，以長板固定墜崖攀岩客，以人力接駁方式協助傷者，送往衛福部基隆醫院急救中。

    這已是龍洞攀岩場半個月內發生的第2起攀岩客墜崖事件。本月2日近午時分，一名44歲蔡姓女子與男友在該處攀岩時，也疑因不慎失手，同樣從約10公尺高的邊坡重摔墜地。當時救護人員趕抵現場時，蔡女因頭部受創嚴重，當場失去呼吸心跳，雖由空勤總隊直升機緊急吊掛後送醫，但仍因傷重不治

    新北市龍洞攀岩場今天上午再傳攀岩客重摔意外。（記者林嘉東翻攝）

    新北市龍洞攀岩場今天上午再傳攀岩客重摔意外。（記者林嘉東翻攝）

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