獨家》馬文君提案「超刪」國防預算 海軍編3千萬被砍成負1800萬

國民黨立委馬文君。（資料照）

立法院審理115年度中央政府總預算案，立委提案單陸續出爐。國民黨立委馬文君要求減列或凍結，國防部所屬陸海空軍多項裝備籌購案經費。但經檢視提案內容，部分刪減及凍結數字大於115年度預算編列數，例如海軍「各式靶具採購案」被減列數竟高於編列數約1800萬元，出現砍成負數的「超刪」爭議。

海軍司令部115年度編列3279萬5千元「各式靶具採購案」，購置模擬低空目標及水下載具攻擊的訓練靶具。馬文君提案質疑，海軍已委託中科院等單位協助辦理相關作業，現又規劃採購，且靶具類型、使用功能及預期效應尚須釐清，以免浪費公帑、浮濫編列預算。

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然而，該提案單僅提及本年度預算為3279萬5千元，卻要求全案減列5000萬元，併凍結該項115年度預算1000萬元。在未說明全案跨年度總預算規模的情況下，減列數字高於年度編列預算總額約1800萬元，引發「超刪」之嫌。

在空軍方面，數字編列與刪減則有載明全案規模。「機場專用3000加侖消防車籌購案」全案預算編列9億9884萬元，115年度編列286萬元，以汰換現有T、TE型消防車，並加購6輛以缺裝補實。提案指出，空軍現有TRIKER3000消防車為101至104年以「機場專用消防車籌購案」購置，新購案平均每輛單價達5549萬元，每輛平均採購金額與前案採購每輛單價已接近1倍，高於物價通膨比例，應澄清說明，以免有浪費公帑之疑慮。故要求刪除全案預算9億9884萬元的二分之一，並將115年度預算286萬元全數凍結。

陸軍方面，馬文君提案表示，陸軍司令部以現役定位定向系統已逾壽期，核心料件停產為由，計畫115至119年籌獲61套「定位定向」系統，全案計需8億8263萬9千元，115年度編列30萬6千元。但陸軍現有系統僅47套，且新興裝備海馬斯及未來籌獲M109A7皆內建定位定向系統，故本案籌獲數量有待商榷。要求減列全案2億元，並凍結115年度預算30萬元。

此外，陸軍司令部「高空滲透跳傘訓練模擬器」購置案，全案計需5億1072萬6千元，115年度編列5063萬9千元。提案認為，除垂直風洞設備外還要建置RC建築物，二者預算配比未見說明，且該設備是否一定需要安裝於室內也有待商榷，故要求減列全案3億元，並凍結115年度預算5000萬元。

海軍「各式靶具採購案」115年度預算為3279萬5千元，馬文君提案要求全案減列5000萬元，併凍結該項115年度預算1000萬元。（記者陳政宇翻攝）

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