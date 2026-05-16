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    首頁 > 政治

    李四川今晚首場大型造勢 蔣萬安、侯友宜合體站台

    2026/05/16 09:47 記者翁聿煌／新北報導
    李四川首場大型造勢活動16日晚上在三重綜合體育館舉行。（記者翁聿煌攝）

    李四川首場大型造勢活動16日晚上在三重綜合體育館舉行。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川，16日晚上7點半在三重綜合體育館舉辦「董事長開講粉絲見面會」，由美麗島電子報董事長吳子嘉主持，請到新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、新北市議會議長蔣根煌、台北市議會議長戴錫欽合體為李四川站台，還有一位神秘嘉賓，現場才會公布身分，展現藍營團結支持李四川的氣勢。

    李四川曾經擔任過台北縣副縣長、新北市、高雄市及台北市副市長，副市長資歷豐富，李四川說，這次參選新北市長，他兒子曾經問他「你已經當過3個副市長，等於1.5個市長，為什麼還要出來選市長」，李四川說，他希望看到新北市變得更好。

    李四川說，他當過新北市和台北市的副市長，更知道如何結合淡水河「兩岸」的優勢，不只要讓雙北成為30分鐘的便利交通共同生活圈，還要結合雙北的AI科技與人力資源優勢，打造台灣的產業競爭優勢。

    李四川的首場造勢大會，展現他的好人緣與豐沛人脈，除了在地的侯友宜、蔣根煌，還有跨河力挺的蔣萬安、戴錫欽，共同合體為川伯站台，還有眾多市議員參選人一起眾星拱月，活動現場由吳子嘉專訪李四川，主辦單位還邀請一位神秘嘉賓到場，為晚會活動帶來高潮，現場還設計有「線上來賓任你問」的橋段，一起營造藍營團結力挺李四川的氣勢。

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