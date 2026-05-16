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    首頁 > 政治

    陳聖文質疑密室逃脫不稽查原因 轟蔣萬安護主心切

    2026/05/16 09:27 記者蔡愷恆／台北報導
    「邏思起子」密室逃脫員工近日遭勒頸窒息，送醫搶救不治。家屬與台北市議員參選人陳聖文召開記者會。（記者孫唯容攝）

    「邏思起子」密室逃脫員工近日遭勒頸窒息，送醫搶救不治。家屬與台北市議員參選人陳聖文召開記者會。（記者孫唯容攝）

    「邏思起子」密室逃脫員工近日遭勒頸窒息，送醫搶救不治。台北市政府今（16）日將跨局處稽查北市所有密室逃脫業者，台北市議員參選人陳聖文昨深夜發文表示，新北市已稽查五間業者，市府局處間還在推托，質疑不稽查是因為有業者房東是連家祖產？更批蔣萬安護主心切，「真的覺得這個市長超爛！」

    陳聖文昨日陪同受害家屬召開記者會；他指出，4月初自己在體驗密室逃脫時，遭場內壓克力設施破裂刺傷腹部，而5月10日一名密室逃脫員工在工作時，卻不慎遭勒頸，陷入重度昏迷數天後，昨日逝世。

    他在Threads上發文質疑，「難道不稽查是因為，有業者的房東是連家祖產嗎？」昨日將近八成的密室逃脫業者都選擇暫停廣告、低調因應。但也有少數非法業者，歌照唱、舞照跳，持續打廣告。他寫道，看來市政府都還沒有聯合稽查動作，蔣萬安真的超廢，出人命了，還能看到這種違法運營，打廣告現象，可悲！ 」

    陳聖文更批，蔣萬安護主心切？陳表示，目前台北市只查到一間合法的，且記者會都會開了，議員也質詢了，建議都說了！新北市已經稽查五間業者了，台北市政府局處之間還在推托！直言：「真的覺得這個市長很爛！超爛。」

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