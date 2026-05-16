開撕鄭麗文 趙少康喊話國民黨參選人：大家不要管黨中央了......

前中廣董事長趙少康。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文日前稱「鄭習會」會讓年底選舉加分，昨還在內部空戰訓練課程說「搞定華盛頓，選舉就好選了。」前中廣董事長趙少康坦言，近日看到國民黨許多參選人的民調有點緊張，讓他很憂心；趙也直言，「黨中央怎麼樣真的不要管他了啦、黨團也不要管黨中央了！」參選人把年底選舉選好最重要。

趙少康說，國民黨很多的縣市長都已經提名了，他還是希望大家好好去努力，「黨中央怎麼樣真的不要管他了啦、黨團也不要管黨中央了！」黨團該做什麼就做什麼，地方參選人該做什麼就做什麼，把年底的選舉選好才最重要的。

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記者詢問，趙少康認為國民黨比較需要他這樣講實話的，還是比較需要像鄭麗文這樣自信爆棚，說年底選舉一定很好選？趙少康說，「國民黨當然是比較需要鄭麗文了，我一點都不重要」，鄭麗文一言九鼎，要帶領國民黨衝鋒陷陣，當然是鄭麗文比較重要。

媒體再問，如果沒選好的話要負責？趙少康說，要不要負責是鄭麗文自己決定，別人也很難勉強他。

對於鄭麗文的路線是否是黨意大於主流民意？趙少康說，唉，最近看幾個很重要的縣市的參選人的民調都有一點緊張，黨中央要不要想想看為什麼會這樣子？這些參選人都很優秀啊，原來民調是大贏，為什麼最近都往下掉呢？黨中央要不要檢討，想想看為什麼，要怎麼補救？他看這個情況都蠻憂心的。

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