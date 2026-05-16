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    首頁 > 生活

    台北車站商場招商誰洩密？ 台鐵報廉政署調查

    2026/05/16 13:48 記者吳亮儀／台北報導
    台北車站商場經營權招標案爆洩密爭議。台鐵公司日前啟動內部調查機制，但無法鎖定洩密管道，最後決定報法務部廉政署協助調查。（資料照）

    台北車站商場經營權招標案爆洩密爭議。台鐵公司日前啟動內部調查機制，但無法鎖定洩密管道，最後決定報法務部廉政署協助調查。（資料照）

    台北車站商場經營權招標案在上月完成，由新光三越拿下，但結果被提前洩漏出去，引發其它投標業者不滿。台鐵公司日前啟動內部調查機制，但無法鎖定洩密管道，最後決定報法務部廉政署協助調查。

    台鐵公司上月宣布，台北車站商場招標案由新光三越拿下，但得標結果尚未公布卻提前外流，投標業者向台鐵公司表達不滿，甚至之前就有外流出所有的投標業者名單。

    台鐵公司說明，有關台北車站ROT案疑涉洩密案，台鐵公司已針對內外部甄審委員、工作小組成員及顧問公司相關人員進行調查，並完成初步行政調查報告，因目前尚無法鎖定涉密管道，已將全案循政風體系陳報法務部廉政署釐清。

    台鐵公司在今年4月22日召開「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審委員會，辦理綜合評審作業，經8家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」。

    台鐵公司將依規定與最優申請人進行議約及簽約作業；而綜合評審同時評定次優申請人為「微風廣場實業股份有限公司」，若台鐵公司與最優申請人無法完成議（簽）約，得通知次優申請人遞補議約。

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