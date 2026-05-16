川習會落幕 美跨黨派政要挺台、促盡速通過軍售發言一次看

共和黨籍聯邦參議員匡希恆表示，批准140億美元軍售包裹案履行了美國對台灣長期以來的承諾，並將有助於維護美國的國家與經濟安全。（法新社）

川習會落幕，美國總統川普回程甫觸及台灣議題，引起各界關注。民主黨眾議員肯納（Ro Khanna）受訪直指「中國正在收緊台灣周圍的絞索」，呼籲華府堅守1982年對台軍售保證；前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）則警告，習近平曾多次對歷任美國總統撒謊，提醒華府勿輕信北京口頭承諾。多位議員與智庫專家強調，台灣對美國在安全、晶片製造、人工智慧等面向具關鍵重要性，呼籲美國政府履行承諾、支持台灣自我防衛，並反對中國以武力或脅迫片面改變現狀。

共和黨籍聯邦參議員匡希恆（John Curtis）表示，台灣近期通過的國防特別預算，是對台海嚇阻能力與穩定的一項重要投資，顯示台灣對自主國防的重視，並已做好準備向美國採購防禦系統。他指出，批准140億美元軍售包裹案履行了美國對台灣長期以來的承諾，並將有助於維護美國的國家與經濟安全。

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民主黨籍眾議員、眾院「中國共產黨特別委員會」首席議員肯納受訪表示，在川普訪中會見習近平後，他對台灣感到「關切」。他指出，「眾所周知，現實是，中國正在收緊台灣周圍的絞索，他們有更多船艦在台灣島周邊巡邏。」肯納強調，美國應堅守1982年對台所做的保證，其中一項便是「我們不會尋求中國的同意，才向他們（台灣）提供武器」。

由參院外委會首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）領銜，包括昆斯（Chris Coons）、墨菲（Chris Murphy）、凱恩（Tim Kaine）、墨克利（Jeff Merkley）、布克（Cory Booker）、沙茨（Brian Schatz）、范霍倫（Chris Van Hollen）、達克沃絲（Tammy Duckworth）與羅森（Jacky Rosen）等10位參議員發表聯合聲明指出，對於川普在川習會期間拒絕為美國對台支持立場辯護，包括就美方協助台灣防衛之義務與習近平諮商一事，「深感不安」。

聲明並呼籲川普政府正式通知國會在2026年1月預先核准的140億美元對台軍售案，並強調依據1979年「台灣關係法」之規定，國會將持續確保美國支持台灣，包括拒絕任何以武力或脅迫改變現狀的企圖。

前國務卿龐皮歐受訪也警告，習近平曾多次對歷任美國總統撒謊。他舉例，「習近平多次對多位總統撒謊⋯⋯他曾告訴歐巴馬總統不會將島嶼軍事化，他也對我們撒謊，隱瞞病毒源自其實驗室一事。」

台灣的自治對美國利益而言「不可或缺」

眾院「中國共產黨特別委員會」主席、共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）發文表示，中國共產黨從未統治過台灣，卻持續威脅動武，「美國將堅守其承諾，支持台灣防衛，並反對片面改變現狀的企圖」。

外交事務委員會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）則強調，「美國必須確保台灣擁有它所需要的防禦武器。」民主黨眾議員史丹頓（Greg Stanton）則警告，習近平任何對台動武的舉動，都可能引發全球經濟衰退，美國必須支持台灣人民自我防衛。眾院「中國共產黨特別委員會」共和黨籍成員、眾議員納恩（Zach Nunn）也在川普對中國進行國事訪問後接受訪問表示，若中國持續對台採取「好戰」立場，美國將「堅定不移」。

華府智庫哈德遜研究所專家、美國前國安資深主任費斯（David Feith）談及台灣對美國晶片製造的重要性時直言，「人們必須意識到，我們對台灣的依賴是巨大的。」費斯並與哈德遜研究所專家貝納德（Alexander Benard）共同指出，台灣經常被描繪成在擁擠的美中議程中又一個「可協商的項目」，這是錯誤的看法；台灣是美國在人工智慧領域的重要來源，台灣的自治對美國的利益而言不可或缺。

民主黨籍眾議員肯納強調，美國應堅守1982年對台所做的保證，其中一項便是「我們不會尋求中國的同意，才向他們（台灣）提供武器」。（彭博）

共和黨眾議員穆勒納爾發文表示，中國共產黨從未統治過台灣，卻持續威脅動武，「美國將堅守其承諾，支持台灣防衛，並反對片面改變現狀的企圖」。（美聯社）

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