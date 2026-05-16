雲林林內坪頂村地基土石流失 5戶居民緊急撤離

縣府執行林內坪頂村邊坡整治工程，近日發現有地基流失現象，緊急撤離5戶住家。（記者李文德攝）

前年凱米颱風帶來強大豪雨，林內鄉坪頂村聖天宮沿線近300公尺地基遭掏空，縣府獲中央1.13億補助展開邊坡穩定工程，近日縣府發現坡面仍持續鬆動、土石滑落，近日緊急強制撤離該路段5戶住戶。縣府表示，目前已完成基樁，目標於6月中前完成基礎底板設置，以最快速度先行穩固坡腳，降低再崩塌風險。

2024年7月底，凱米颱風挾帶龐大雨勢，雲林縣山區土石鬆動，坪頂村聖天宮沿線近300公尺地基掏空，其中有一戶住家3分之2建築被沖落，因此縣府向中央提報災後復建經費，獲得1.13億元補助執行整治工程。

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縣府水利處長許宏博表示，工程重點包含設置基樁擋土牆，基樁深度16公尺，石籠護坡長度130公尺，坡面工法採用型框護坡共1733平方公尺，土體內橫向集水管設置52處，完工後可穩固坡腳，強化崩塌裸露坡面，確保周圍約20戶房舍以及聯絡道路安全性，今年2月開工，工程預計花費450天，預計明年完工。

縣長張麗善表示，施作過程中，發現天聖宮下的地基已被掏空約三分之一，宮廟建築物有稍微傾斜，考量當地民眾安全，緊急聯絡5戶當地住戶強制撤離，皆已依親。

坪頂村長林賢宗表示，目前有部分地基已經掏空，房子如果沒有趕快處理起來，馬上後面比較空，整個房子會翻下去；撤離住戶表示，目前住處基地掏空，已經不敢住下去，只能趕緊撤離。

許宏博表示，將持續加緊趕工，目前已完成基樁，目標於6月中前完成基礎底板設置，以最快速度先行穩固坡腳，降低再崩塌風險。

縣府執行林內坪頂村邊坡整治工程，近日發現有地基流失現象，緊急撤離5戶住家。（記者李文德攝）

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