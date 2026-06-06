中國海警船硬闖東沙水域嗆聲統一 海巡回嗆：和平是一個騙局

海巡「彰化艦」併航監控中國海警船「3501」，並強勢驅離。（記者邱俊福翻攝）

中國海警船「3501」昨天橫切硬闖入我國東沙限制水域，海巡以「巡護九號」併航監控、強勢驅離，目前由「彰化艦」接替持續跟海警船對峙，但今早又偵獲中國「海絲路6號」海洋調查船航入東沙水域，首見聯手海警船對我進行挑釁，海巡署已立即調派「高雄艦」緊急馳援中，將配合東沙分隊CP-1025艇及CP-1082艇進行全力應變侵擾行徑。

海巡署表示，昨日8時許，中國海警船「3501」出現於東沙島東北方37.8浬（限制水域外3.5浬），立即以「巡護九號」趨前併航，並以廣播強勢驅離，但中國海警船竟從航速5節刻意加速至9節，再突然以大角度轉向，闖入東沙限制水域，「巡護九號」則保持併航監控、強勢驅離；昨天下午1時46分許，海巡署「彰化艦」跟「巡護九號」交接，雙方持續對峙中。

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執法過程中，中國海警船狂妄回復：「中國海警3501艦正在開展執法活動，請不要干擾我執行任務。你方應該認清民族大義，台灣前途在於國家統一，台胞福祉繫於民族復興。煽動兩岸對抗、妄圖挾洋自重的人和勢力，不明大義、不得人心。請你們充分認清天下大勢和民族大義，不要誤判形勢。」，我方彰化艦立即回嗆：「你們未經許可進入台灣水域，你們的行為恰好證明中國的和平是一個騙局，國際社會不會支持你們，請你們不要破壞和平，應該回去爭取民主，這才是你們報效國家正確的方法，現在請你立即轉向，儘速離開台灣水域，否則我方將依法採取必要行動。」

今日上午6時28分許，海巡署又偵獲中國「海絲路6號」海洋調查船於東沙島東南方32.7浬，航入東沙水域，立即增派「高雄艦」緊急馳援中。海巡署表示，繼上月7日、15日中國「同濟號」科研船兩度於我國鵝鑾鼻東南方29浬及花蓮港東方33浬非法投放科儀器材外，今日中國調查船再一次非法進入我國水域，也是首見聯手海警船對我進行挑釁。

海巡署強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，只有海巡署有權在東沙水域執法，而中國海警及調查船侵擾東沙水域，製造其對東沙海域擁有「管轄權」假象，既破壞台海和平穩定現狀，也是兩岸及區域情勢的麻煩製造者，予以強烈譴責。

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