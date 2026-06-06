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    NBA總冠軍賽尼克主場票價漲翻天！川普超狂「一句話」再激怒球迷

    2026/06/06 13:24 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普。（美聯社）

    時隔27年再次闖入總冠軍賽的NBA紐約尼克隊勢如破竹，目前已在客場取得二連勝，第三戰將回到主場紐約麥迪遜廣場花園迎戰聖安東尼奧馬刺隊，爭取系列戰3:0絕對領先。如今主場最便宜的票價，已經漲破8000美元（約新台幣25萬元），讓不少尼克球迷望之卻步。而已經證實將親自到場觀賽的美國總統川普，今日被問到相關問題時則表示：「可以看電視轉播啊！」

    美國總統川普近日證實，他將在總冠軍賽第三場親臨紐約麥迪遜廣場花園觀賽。美媒指出，這將是歷史上首度有美國總統親臨NBA總冠軍賽現場。川普的到訪，更讓本來就炙手可熱的門票錦上添花。對於渴望進入麥迪遜廣場花園的球迷來說，票價已經高得令人難以接受。

    川普今日在空軍一號上受訪時被問及尼克票價，他表示：「這我當然知道，但一般人還是可以看電視轉播啊，看轉播至少不用花什麼錢吧？」川普說，人生就是這樣，有時候你買得起票，有時候不行，如果這場比賽不熱門，球隊也不強，票價就會很便宜。

    川普也替球隊說話，他表示：「現在這支球隊取得佳績，大家都搶著想看，所以票價才會這麼高。別忘了，他們之前也經歷過一段痛苦期，以前戰績不好看。現在終於輪到他們風光了。」

    川普還大讚：「這支球隊真的很厲害，我記得他們今年季後賽到現在還沒輸過吧？這可不是常有的事。」實際上，尼克隊在今日戰勝馬刺後，成為NBA史上第2支能在單一季後賽拿下13連勝的球隊，上一支有此壯舉的球隊是2016-17年賽季締造15連勝的勇士隊。不過他們其實在季後賽第一輪曾輸給老鷹隊兩場，隨後才一路連勝至今。

    外媒報導指出，川普的發言顯然無法安撫球迷，目前已在網路引發軒然大波。不只官方門票已經漲破8000美元，一些轉售網站的價格甚至更高，對於等了幾十年才盼到這刻的球迷來說，實在很難只安於在家看電視。不少憤怒的球迷指出，自己多年來為尼克隊營造出特別的氛圍，如今卻要因高昂的門票被拒之門外。

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