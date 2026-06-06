NBA總冠軍賽尼克主場票價漲翻天！川普超狂「一句話」再激怒球迷

美國總統川普。（美聯社）

時隔27年再次闖入總冠軍賽的NBA紐約尼克隊勢如破竹，目前已在客場取得二連勝，第三戰將回到主場紐約麥迪遜廣場花園迎戰聖安東尼奧馬刺隊，爭取系列戰3:0絕對領先。如今主場最便宜的票價，已經漲破8000美元（約新台幣25萬元），讓不少尼克球迷望之卻步。而已經證實將親自到場觀賽的美國總統川普，今日被問到相關問題時則表示：「可以看電視轉播啊！」

美國總統川普近日證實，他將在總冠軍賽第三場親臨紐約麥迪遜廣場花園觀賽。美媒指出，這將是歷史上首度有美國總統親臨NBA總冠軍賽現場。川普的到訪，更讓本來就炙手可熱的門票錦上添花。對於渴望進入麥迪遜廣場花園的球迷來說，票價已經高得令人難以接受。

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川普今日在空軍一號上受訪時被問及尼克票價，他表示：「這我當然知道，但一般人還是可以看電視轉播啊，看轉播至少不用花什麼錢吧？」川普說，人生就是這樣，有時候你買得起票，有時候不行，如果這場比賽不熱門，球隊也不強，票價就會很便宜。

川普也替球隊說話，他表示：「現在這支球隊取得佳績，大家都搶著想看，所以票價才會這麼高。別忘了，他們之前也經歷過一段痛苦期，以前戰績不好看。現在終於輪到他們風光了。」

川普還大讚：「這支球隊真的很厲害，我記得他們今年季後賽到現在還沒輸過吧？這可不是常有的事。」實際上，尼克隊在今日戰勝馬刺後，成為NBA史上第2支能在單一季後賽拿下13連勝的球隊，上一支有此壯舉的球隊是2016-17年賽季締造15連勝的勇士隊。不過他們其實在季後賽第一輪曾輸給老鷹隊兩場，隨後才一路連勝至今。

外媒報導指出，川普的發言顯然無法安撫球迷，目前已在網路引發軒然大波。不只官方門票已經漲破8000美元，一些轉售網站的價格甚至更高，對於等了幾十年才盼到這刻的球迷來說，實在很難只安於在家看電視。不少憤怒的球迷指出，自己多年來為尼克隊營造出特別的氛圍，如今卻要因高昂的門票被拒之門外。

President Trump is set to attend Game 3 of the NBA Finals between the New York Knicks and the San Antonio Spurs at Madison Square Garden on Monday. Just to get in the door, tickets cost thousands of dollars, pricing out average Americans.



When asked about the sky-high prices on… pic.twitter.com/2TysNbxEiy — CBS News （@CBSNews） June 5, 2026

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