李乾龍追蹤器案烏龍！曾狠嗆賴清德 尹乃菁不道歉反稱：一點幽默感都沒

國民黨文傳會主委尹乃菁先前因追蹤器案狠嗆賴清德。（資料照）

國民黨文傳會主委尹乃菁4月15日證實，國民黨副主席李乾龍的座車被裝追蹤器，她還狠嗆總統賴清德，卸任之後「國民黨一定會追究到底」。沒想到案情近日大翻轉，李乾龍承認「是太太裝的」。尹乃菁今日被問及此事，一改先前嗆辣態度，表示李只是開玩笑。至於被民進黨要求為先前言論道歉，尹乃菁還說，大家一點幽默感都沒有了，「民進黨太緊張了，不知道在焦慮什麼」。

國民黨先前曾懷疑李乾龍座車遭裝追蹤器與執政黨有關，尹乃菁先前更舉前美國總統尼克森的水門案為例狠嗆賴清德，等到卸任失去保護傘，國民黨一定會追究到底，「你就天天去法院報到吧！」當時她還說，在野黨被掌握到有情偵監系統的執政黨政府，不知道透過什麼樣的手段在車上裝追蹤器，這司空見慣，也不是第一次，來源也很難追查，所以李乾龍就覺得算了。

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尹乃菁說，但國民黨是最大的在野黨，今天掌握了情偵監和檢調系統的是賴清德總統，在在野黨的黨工職、候選人、縣市首長座車裝追蹤器，「在正常民主國家裡面，這是非常非常非常嚴重的事」、「在正常的民主國家發生這樣的事情是足以被彈劾的」。

沒想到，李乾龍昨天回應媒體詢問時笑稱追蹤器「是我太太裝的」，對此，民進黨要求國民黨與國民黨文傳會主委尹乃菁本人對烏龍爆料、惡意抹黑，應向賴總統與社會大眾道歉。

綜合媒體報導，尹乃菁今日受訪時，一改先前態度，她表示，台灣政治現在搞到大家一點幽默感都沒了，李乾龍也是開玩笑地說是太太裝的，既然這個前提都不存在，何來道歉不道歉之說？她還說：「民進黨太緊張了，不知道在焦慮什麼。」

有網友今日將尹乃菁回應媒體影片PO至Threads，瞬間引發網友怒火，留言痛批：「我不覺得毫無證據就指控國家元首是一種幽默感的表現」、「跟辣椒水事件好像喔」、「政治就是這種奇葩人一堆，罵人的時候很爽，翻車了就不知道什麼是道歉」、「你是開記者會耶，而且自以為是的指責民進黨耶！無恥」、「不知廉恥」。網友貼文才PO出2小時，就有超過千則留言。

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