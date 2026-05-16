玉山38歲山友墜200米深谷亡 濃霧濕滑一度無法吊掛

蔡姓山友墜落200公尺深山谷死亡，搜救人員輪流背負遺體。（南投縣消防局提供）

登玉山主峰傳墜谷山難！38歲蔡姓男山友玉山主峰回程途中，在主峰下風口段附近不慎失足墜落200公尺深山谷，氣候不佳、地面濕滑，搜救人員拖拉並固定在一處地點，今請求直升機支援，由消防署特種搜救隊員搭直升機到現場，合力將山友遺體吊掛山下。

南投縣政府消防局指出，15日上午5時 36分接獲報案，指出一行 6 人登山隊伍於攀登玉山主峰回程途中，38歲蔡姓男山友在主峰下風口段附近不慎失足墜落深谷。

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信義及玉山分隊會同保七總隊第六大隊塔塔加小隊員警上山，聯繫距離事故地點最近的玉山國家公園管理處排雲管理站，由現場3名工作人員先行前往搜尋，昨日上午9時23分，在步道下方約200公尺的深谷處發現蔡姓山友，經現場評估確認已無生命徵象。

因事故現場地勢陡峭且坡面極度濕滑，搜救人員先以繩索固定遺體，防止滑落。昨日玉山山區連日雲霧濃厚、能見度極低，地面泥濘難行，直升機也沒辦法飛行，消防局增援山搜專技人員，準備採取人力輪流背負及繩索拖拉方式搬運。

第二梯及第三梯搜救人員昨日晚間抵達排雲山莊，考量當下入夜風強雨驟且視線不良，遺體搬運任務改至今日清晨繼續執行。

搜救隊13人先由排雲山莊出發，歷經2個多小時，將遺體以架繩拖拉及搜救人員輪流背負，上午6時34分將其背負至步道空曠處。直升機8時35分成功完成吊掛，降落竹山消防訓練中心，將遺體移交警方及家屬進行後續處置。

地勢險峻難行，搜救人員輪流背負遺體。（南投縣消防局提供）

地面濕滑搜救人員拉著繩索運送遺體。（南投縣消防局提供）

直升機接近現場，特搜人員下降，與搜救人員合力將遺體吊掛。（南投縣消防局提供）

直升機順利將遺體吊掛上機。（南投縣消防局提供）

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