馬文君提案「超刪」國防預算 公督盟批：沒專業、連國小程度都不如

經民連召集人賴中強今受訪質疑，國民黨立委馬文君挑靶具、反滲透跳傘模擬器等國軍關鍵防衛訓練裝備胡亂刪減，令人懷疑是否站在中共角度阻礙國軍獲得必要裝備。（資料照）

立法院審理115年度中央政府總預算案，國民黨立委馬文君提案刪凍多項國防裝備經費，卻被發現海軍「各式靶具採購案」減列數高於編列數約1800萬元，引發超刪爭議。對此，公督盟執行長張宏林今受訪痛批此舉「沒專業、連國小程度都不如」；經民連召集人賴中強則質疑，馬文君挑靶具、反滲透跳傘模擬器等國軍關鍵防衛訓練裝備胡亂刪減，令人懷疑是否站在中共角度阻礙國軍獲得必要裝備。

對於相關批評，記者多次致電馬文君，但尚未取得回應。

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「亂刪關鍵裝備」 賴中強質疑馬文君站在中共角度阻礙國軍

張宏林指出，這就是沒專業。基本上看到藍白兩黨在國家預算的部分就是「四部曲」，從亂審、到拖審、到不審、到現在假審，所以現在又回到亂刪，基本上完全沒有觀念、概念，就是閉著眼睛在亂刪。一直不斷在鬧笑話，這是對國家的恥辱。一個立委每年領這麼多錢，加上政黨補助，連預算刪減都搞不清楚，是非常丟臉到國際的笑話。

張宏林表示，既然連預算書都不會看，這比小學生還不如，刪減的費用還超過裡面的數額，「預算只有100塊，你怎麼會刪到120塊？」這是連國小程度都不如的數學常識，真的是會讓全世界國際笑掉大牙。

經民連召集人賴中強則說，馬文君所提刪減的預算項目，多為國軍執行台海防衛作戰、守備及訓練所需的必要器材，此舉大幅刪減，已令人質疑是否已非一般在野黨的預算監督行為，而是站在中國角度，阻礙國軍取得關鍵設備，像是靶具項目，如低空及水下靶具，是因應中國解放軍可能發動渡海攻台時，國軍進行濱海防衛作戰的重要訓練設備；反滲透跳傘模擬器則是用於防範中共突發性滲透攻擊的必要訓練工具。

賴中強表示，至於機場消防車更是基本防護裝備，而定位定向系統則可提升火砲射擊精準度。馬挑這些關鍵項目胡亂刪減，其實讓人懷疑是不是站在中共的角度，在阻止國軍獲得必要的裝備。

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