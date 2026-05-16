密室逃脫員工遭勒斃 哥哥發文：公務機關官僚與怠惰是害死妹妹幫凶

「邏思起子」密室逃脫員工近日遭勒頸窒息，送醫搶救不治。家屬與台北市議員參選人陳聖文召開記者會。（記者孫唯容攝）

「邏思起子」密室逃脫員工近日遭勒頸窒息，送醫不治。死者哥哥痛心發文表示，「我妹走了⋯她才29歲，人生明明才剛要開始。」也控訴公務機關的官僚與怠惰，就是害死妹妹的幫凶。他批評，市府若把向他致意、慰問的時間拿去稽查，拿去做好本來就該做的責任，也許今天就不會是這樣的結果。他更說，「身為一個哥哥，我真的很無助。我保護不了自己的妹妹。」

死者哥哥文中寫道，消基會曾經呼籲過，議員受傷後也曾經呼籲過，但市府始終毫無動作。是不是一定要等到出人命，才願意開始補救？現在各個局處單位來致意，有什麼用？你們只要把自己本來就該做的工作做好，這一切根本就不會發生。

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他說，「我妹也能繼續活下去。我父母也不會傷痛欲絕。」各局處是嫌稽查麻煩嗎？如果連最基本的稽查都不願意做，是不是乾脆直接關門？公務機關的官僚與怠惰，就是害死我妹的幫凶。連議員受傷都可以視而不見，那一般老百姓的命，是不是根本不值錢？

死者哥哥說，這件事，可能發生在任何人的家人、朋友、子女身上。拜託大家不要讓這件事就這樣沉下去。也質疑，到現在為止，市府仍然沒有真正的作為，也沒有給出負責任的回應。「我收到的，只是一通又一通來自各個失職局處的電話與簡訊。」為什麼都要等到人死了，才開始積極起來？你們把這些致意、慰問的時間拿去稽查，拿去做好你們本來就該做的責任，也許今天就不會是這樣的結果。

死者哥哥在留言處補充，表示妹妹是個很堅強的人，不喜歡麻煩別人，也不太會開口請人幫忙。就連哥哥出國買禮物給她，她都會擔心東西太貴，「可是現在，連再買禮物給她的機會都沒有了。」

他更說，她的生日快到了，買好的禮物都還沒來得及拿給她，現在只能放在車廂裡。他問：「為什麼一次又一次，都要等到出人命，才有人願意重視？還是因為不是你們的小孩，所以你們根本無所謂？」

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