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    首頁 > 國際

    5名中國人在日本盜刷信用卡被捕！警公布嫌犯姓名

    2026/05/16 14:22 即時新聞／綜合報導
    日本埼玉縣川口市的周黎明、鐘文清夫婦等5名中國人和1名日籍嫌犯，涉嫌盜刷信用卡購物再轉售被捕。日本刷卡示意圖。（彭博）

    日本埼玉縣川口市的周黎明、鐘文清夫婦等5名中國人和1名日籍嫌犯，涉嫌盜刷信用卡購物再轉售被捕。日本刷卡示意圖。（彭博）

    日本愛知縣警方15日宣布破獲盜刷信用卡購物再轉售的案件，逮捕居住在埼玉縣川口市的周黎明、鐘文清夫婦等5名中國人和1名日籍嫌犯成田晴隆，其涉案金額達3.72億日圓（約新台幣7400萬元）。

    綜合日媒報導，周、鐘等人至少從2023年9月就開始轉售盜刷而來的商品，主要是瞄準10萬日圓（約新台幣2萬元）上下的家電和日用品，當貨物送到指定地址時，他們會先將其轉運至神奈川縣橫濱市南區某民宅，再開車載到埼玉縣川口市某地存放。

    警方表示，周、鐘此舉主要是製造斷點避免遭到調查人員追蹤，之後就會上架到二手商品交易平台等處販售。去年9月，愛知縣豐田市1名男子發現信用卡被盜刷後報案，讓當局開始察覺到有這個犯罪團體存在。

    警方指出，今年1月26日，嫌犯登入手錶業者的購物網站，以福岡縣1名60多歲婦女的信用卡購買1支7萬4800日圓的手錶（約新台幣1.48萬元），同月31日商品送抵千葉縣茂原市某住宅後就將其拿走。

    負責偵辦此案的愛知縣警認為，周、鐘等人是受到中國犯罪組織的指示，負責轉運商品的部分，至於購物、收貨另有其他人負責，目前仍在追緝中。

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