馬爾地夫洞穴潛水5死 唯一倖存者逃死劫原因曝光

馬爾地夫洞穴潛水5人身亡，同行第6人生還原因曝光。馬爾地夫海域示意圖。（法新社）

馬爾地夫瓦武環礁14日有5人進行水下洞穴探險時身亡，同行的第6人為義大利熱那亞大學女學生，她原本也要下去潛水，但當天不知為何選擇留在船上，就此逃過死劫。

據《紐約郵報》報導，熱那亞大學海洋生物學教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone），以及她20歲的女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）都在這起意外中身亡。

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另外3名死者為來自義大利杜林的奧德尼諾（Muriel Oddenino）、來自義國帕多瓦的貝內德蒂（Gianluca Benedetti）、來自義大利博爾戈馬內羅的瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri）。

義大利維羅納大學醫院胸腔內科主任米凱萊托（Claudio Micheletto），推測5人可能遭遇「氧中毒」的情況，亦即吸入高濃度高壓氧氣引發了不良反應。

義國水下與高壓氧醫療協會主席博洛尼尼（Alfonso Bolognini），則分析5人可能因恐慌讓洞穴水域在手腳攪動中變得渾濁，進而影響能見度並發生致命錯誤，但確切情況仍有待後續調查。

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