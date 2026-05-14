CNN爆CIA跨境「定點暗殺」毒梟 墨西哥總統痛斥「煽情炒作」

針對美國媒體指稱，中央情報局（CIA）情報人員在墨西哥執行「定點暗殺」，墨西哥總統薛恩鮑姆強烈否認。（法新社）

針對美國媒體指稱，中央情報局（CIA）情報人員今年3月在墨西哥市郊區針對販毒集團執行一場「定點暗殺」，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）13日強烈駁斥，痛批這則報導「虛假」，而且「完全是煽情炒作」。

法新社報導，美國有線電視新聞網（CNN）12日發布的調查報導，聲稱引述「多個消息來源」指出，3月28日一輛載有西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）中階幹部的汽車，在墨西哥市郊區的公路上發生猛烈爆炸，該名綽號「帕因」（El Payin）的幹部貝爾特蘭（Francisco Beltran），與他的司機雙雙喪生。

請繼續往下閱讀...

CNN引述墨西哥州檢察長的說法稱，該輛汽車內藏中情局秘密安置的汽車炸彈。但檢察長辦公室12日在X平台發文表示，兩名死者的死因目前仍不明。

墨西哥最高安全官員與中情局也駁斥該篇報導為捏造。中情局發言人萊昂斯（Liz Lyons）駁斥這項調查「不實且低俗聳動」。她在社群平台X發文寫道，這篇報導「只不過是為販毒集團進行的公關宣傳，並將美國人的生命置於危險之中」。

墨西哥安全部長賈西亞（Omar Garcia Harfuch）也在X平台上駁斥這則報導，他拒絕接受「任何試圖將外國機構在（墨西哥）國家領土上進行致命、臥底或單邊行動予以常態化、合理化或暗示其存在的說法」。

薛恩鮑姆在每日例行記者會上表示：「想像一下這個謊言有多大，大到連中情局自己都需要出面駁斥。」

這些指控提出的1個月前，2名中情局幹員在結束位於墨西哥北部奇瓦瓦州（Chihuahua）山區邊境的反毒行動回程中喪生，在墨國引發政治風暴，並造成與川普政府之間的外交緊張。

這起事件導致奇瓦瓦州檢察長辭職。墨西哥聯邦政府表示，正在調查是否違反國家安全法。薛恩鮑姆表示，聯邦政府事前並未獲悉這些美方人員的行動。

川普政府不斷向薛恩鮑姆施壓，要求她大力打擊有組織犯罪集團。薛恩鮑姆則拒絕讓美國採取針對犯罪集團首腦的直接行動，而是選擇利用美國的情報，並將安全任務交由墨西哥軍方與警察部隊執行。

相關新聞請見：

美墨緝毒行動釀2美官員喪命 墨總統稱「不知情」將徹查任務內容

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法