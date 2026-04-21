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    首頁 > 國際

    美墨緝毒行動釀2美官員喪命 墨總統稱「不知情」將徹查任務內容

    2026/04/21 12:37 即時新聞／綜合報導
    墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（歐新社資料照）

    墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（歐新社資料照）

    美國和墨西哥日前在墨西哥北部執行緝毒行動意外釀4死，造成2名美方官員喪生，對此，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）昨（20）日表示，安全內閣對這起行動一無所知；並強調任何未經聯邦政府授權、由地方政府與外國合作的行為都可能違法。

    綜合外媒報導，薛恩鮑姆稱，「我們並未接獲通知。」她進一步指出，這些美國人員是受墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）政府之命進入墨西哥領土，「（聯邦）安全內閣對這項行動並不知情。」

    薛恩鮑姆表示，墨西哥政府正要求美國以及奇瓦瓦州政府提供相關資訊，釐清美國及墨西哥官員於奇瓦瓦州北部發生事故死亡時，究竟在當地執行何種任務，以調查此次行動是否涉及任何違反國家安全的行為。

    薛恩鮑姆指出，依照墨西哥憲法，州政府若要與美國或其他外國機構合作，必須獲得聯邦政府授權。

    奇瓦瓦州（Chihuahua）檢察官豪瑞吉（Cesar Jauregui）19日表示，執法單位本月17日和18日在奇瓦瓦州莫雷洛斯（Morelos）地區突襲6個非法製毒據點，4名美墨官員所屬車隊不幸在夜間回程途中打滑墜入深谷。豪瑞吉聲稱，遇難的美國人是「教官人員」（instructor officers）。

    美國駐墨西哥大使強生（Ronald Johnson）在社群媒體發文悼念罹難者，並確認在車禍中喪生的墨西哥人是奇瓦瓦州調查局局長和該局的1名官員，但未透露更多有關遇難美方人員資訊。

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