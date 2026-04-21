美墨緝毒行動釀2美官員喪命 墨總統稱「不知情」將徹查任務內容

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（歐新社資料照）

美國和墨西哥日前在墨西哥北部執行緝毒行動意外釀4死，造成2名美方官員喪生，對此，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）昨（20）日表示，安全內閣對這起行動一無所知；並強調任何未經聯邦政府授權、由地方政府與外國合作的行為都可能違法。

綜合外媒報導，薛恩鮑姆稱，「我們並未接獲通知。」她進一步指出，這些美國人員是受墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）政府之命進入墨西哥領土，「（聯邦）安全內閣對這項行動並不知情。」

請繼續往下閱讀...

薛恩鮑姆表示，墨西哥政府正要求美國以及奇瓦瓦州政府提供相關資訊，釐清美國及墨西哥官員於奇瓦瓦州北部發生事故死亡時，究竟在當地執行何種任務，以調查此次行動是否涉及任何違反國家安全的行為。

薛恩鮑姆指出，依照墨西哥憲法，州政府若要與美國或其他外國機構合作，必須獲得聯邦政府授權。

奇瓦瓦州（Chihuahua）檢察官豪瑞吉（Cesar Jauregui）19日表示，執法單位本月17日和18日在奇瓦瓦州莫雷洛斯（Morelos）地區突襲6個非法製毒據點，4名美墨官員所屬車隊不幸在夜間回程途中打滑墜入深谷。豪瑞吉聲稱，遇難的美國人是「教官人員」（instructor officers）。

美國駐墨西哥大使強生（Ronald Johnson）在社群媒體發文悼念罹難者，並確認在車禍中喪生的墨西哥人是奇瓦瓦州調查局局長和該局的1名官員，但未透露更多有關遇難美方人員資訊。

We are deeply saddened by the tragic loss of two U.S. Embassy personnel, the Director of Chihuahua’s State Investigation Agency （AEI）, and an AEI officer in this accident. We honor their dedication and tireless efforts to confront one of the greatest challenges of our time. Our… — Embajador Ronald Johnson （@USAmbMex） April 19, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法