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    數萬阿根廷人首都示威 抗議削減公立大學經費

    2026/05/13 10:58 編譯謝宜哲／綜合報導
    數萬名阿根廷民眾12日走上首都布宜諾斯艾利斯街頭，抗議總統米雷伊大幅削減公立大學預算。（歐新社）

    數萬名阿根廷民眾12日走上首都布宜諾斯艾利斯街頭，抗議總統米雷伊大幅削減公立大學預算。（歐新社）

    數萬名阿根廷民眾12日走上首都布宜諾斯艾利斯街頭，抗議總統米雷伊（Javier Milei）大幅削減公立大學預算。這是米雷伊自2023年12月上任後，民眾針對大學預算進行的第四次大規模示威遊行。

    根據《法新社》報導，位於布宜諾斯艾利斯的抗議活動在五月廣場（Plaza de Mayo）達到高潮，並蔓延至周遭街道。布宜諾斯艾利斯大學估計，首都的集會人數約60萬人。截至12日晚間，警方尚未公布官方數據。

    當地電視台畫面顯示，包括科爾多瓦、門多薩（Mendoza）和圖庫曼（Tucuman）在內的其他城市也出現大批示威人群。

    這場抗議活動呼籲落實1項大學撥款法案，該法案長期以來一直處於阿根廷政治僵局的中心。該法案最初於2025年獲得國會批准，但該法案後來被否決，理由是它與政府的財政政策相悖。政府請求最高法院介入，可最高法院沒有做出裁決的最後期限。

    民眾在抗議現場呼籲法院與民眾站在一起，傾聽民眾捍衛教育的呼聲。35歲的營養學教師盧德米拉（Ludmila）在布宜諾斯艾利斯表示「公立大學是我們國家的驕傲，每個人都能入學，無論其社會階層如何，這一點我們必須捍衛。」

    18歲的文學系學生洛佩茲（Renata Lopez）也說「我來這裡是為了捍衛公共教育。削減教育經費並非異想天開，而是正在發生的事情。」

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