川普帶戰火壓力赴北京 美參議員籲緊盯涉台表述

2017年11月，美國總統川普與中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席歡迎儀式。隨著新一輪川習會登場，華府內部近期對涉台表述的討論再度升溫。（美聯社檔案照）

美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行峰會之際，美國民主黨籍聯邦參議員史洛特金（Elissa Slotkin）表示，台灣應對此次會談保持警覺。她認為，在伊朗戰事與國際油價壓力持續下，川普目前更需要外交成果，可能讓北京在涉台議題上取得更多談判空間。

根據美國政治新聞網站《Politico》報導，曾任中央情報局（CIA）分析員的史洛特金表示，川普目前急於達成「任何形式的協議」，這讓她擔心，美方可能在對台措辭或政策框架上出現調整。她形容，中國向來擅長在談判中取得更大範圍利益，而不只是局部成果。

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伊朗戰事與油價壓力 成為川習會背景變數

史洛特金指出，中國國家主席習近平目前握有較有利的位置。她認為，美國近期捲入伊朗衝突，使華府更需要北京協助穩定能源市場與區域局勢，也提高中國在談判中的籌碼。

報導指出，峰會議題除了貿易與科技限制措施外，也涉及中東局勢、稀土供應與台灣問題。外界目前高度關注雙方會後公開聲明中的涉台表述是否出現變化。

史洛特金並未指稱美方將在台灣問題上讓步，但她表示，北京長期將台灣列為核心利益，美國在高壓外交環境下的任何措辭調整，都可能被盟友與區域國家放大檢視。

《Politico》指出，川普陣營近來持續強調，希望透過與習近平直接會談，降低中東衝突對全球市場與美國國內經濟的衝擊。不過，部分美國國安與外交圈人士擔心，若華府過度追求短期外交成果，可能增加北京在其他議題上的施壓空間。

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