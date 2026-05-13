鬆口！南韓防長：將參與美國護航荷姆茲軍事行動

南韓國防部長安圭伯12日證實，已向華府表明有意參與重啟荷姆茲海峽的護航行動。（路透資料照）

正在美國進行訪問的南韓國防部長安圭伯12日證實，首爾已向華府表明有意參與重啟荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的護航行動，但將研擬「分階段貢獻力量」的方案。

韓聯社報導，安圭伯12日在華府南韓駐美大使館會見韓媒記者，介紹前一天與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會談的成果。

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談及「分階段貢獻力量的方式」，安圭伯列出了表態支援、派遣人員、共用情報資訊、提供軍事支援等具體手段。

他補充，南韓表明將遵循國際法和國內法相關程序，並綜合考量多項因素，對往後參與相關行動的方案進行分階段研究。

此前，川普政府多次要求南韓為重啟荷莫茲海峽的行動貢獻軍事力量。赫格塞斯在11日舉行的韓美防長會談上提及美伊衝突，公開請求南韓「與美國並肩行動」。

而針對南韓貨輪「NAMU號」日前在荷姆茲海峽遇襲一事，安圭伯稱，韓美雙方在會上進行了深入討論，並介紹南韓軍方目前正向跨部門調查團提供技術分析與諮詢。

安圭伯也透露，韓美11日就戰時作戰指揮權轉移、韓方建造核動力潛艦等重要同盟議題深入交換意見。

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