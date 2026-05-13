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    首頁 > 生活

    「陳建宏化學」創辦人驚傳辭世享壽68歲！ 愛女證實死訊

    2026/05/13 09:35 即時新聞／綜合報導
    補教名師、陳建宏化學創辦人陳建宏驚傳5月10日逝世，享壽68歲。（圖擷取自 Threads ）

    補教名師、陳建宏化學創辦人陳建宏驚傳5月10日逝世，享壽68歲。（圖擷取自 Threads ）

    「陳建宏化學」創辦人、補教名師「陳建宏」（本名林泰興）驚傳5月10日逝世，享壽68歲。陳建宏的小女兒12日在社群發文證實這個消息。她表示，父親一生致力於化學教育，30年來培育了無數優秀的社會棟樑。即使在退休後，他仍心繫教育，日以繼夜地鑽研、修改講義、培育弟子。建宏的品牌今後仍會持續營運下去。

    陳建宏么女在社群平台發文表示，這是一個令人萬分不捨與遺憾的消息，「陳建宏化學」創始人陳建宏老師，已於2026年5月10日與世長辭，享壽68歲。

    么女指出，身為陳建宏老師的小女兒，父親一生致力於化學教育，30年來培育了無數優秀的社會棟樑。即使在退休後，他仍心繫教育，日以繼夜地鑽研、修改講義、培育弟子。建宏的品牌今後仍會持續營運下去，對許多人來說，建宏化學（a.k.a CCH）的3年歲月，是高中時期難忘的回憶；而在她心中，父親永遠是她最敬重與深愛的榜樣。

    么女公布公祭資訊，定於5月20日（週三）上午10點，在台中市崇德殯儀館「景福廳」舉行，現場懇辭奠儀。直言「由於事出突然且時間也較趕因此先發出消息訃聞後補，懇請大家協助轉發此消息，告知曾受家父照顧、或與家父相識的朋友與學生。讓想送老師最後一程、與他道別的親朋故交，能得知資訊並前來致意。由衷感謝大家的關心與幫忙。」

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