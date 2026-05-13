難負荷中俄全面進攻！美國會預算處：金穹飛彈防禦將耗資38兆元

美國無黨派的國會預算處12日證實，總統川普的「金穹」飛彈防禦系統計畫可能在未來20年耗資高達1.2兆美元。（路透資料照）

美國無黨派的國會預算處（CBO）12日證實，總統川普的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統計畫可能在未來20年耗資高達1.2兆美元（約新台幣38兆元），遠超過此前五角大廈預估的1850億元（約新台幣5.8兆元）。

綜合媒體報導，國會預算處12日在報告中指出，「估計這1.2兆美元中，採購成本…將總共略高於1兆美元。這筆金額包括系統主要組成部分的費用，也就是攔截層以及太空飛彈預警與追蹤系統。」

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報告說，「最昂貴的部分為太空攔截層，約占採購成本的70%與總成本的60%。」太空攔截層將由7800顆衛星組成。

報告還稱，運作與維護的平均年支出則為83億美元（約新台幣2620億元）。

「金穹」預計覆蓋美國全境，包括阿拉斯加和夏威夷，並有能力全面應對來自北韓等區域對手的飛彈攻擊。

然而，國會預算處同時警告，如果俄羅斯或中國發起全面攻擊，該系統可能難以負荷。

美國聯邦參議院撥款委員會主要成員、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）對此抨擊，「總統所謂的『金穹』只不過是向國防承包商的大規模饋贈，而支付給承包商的款項完全由美國受薪階層負擔。」

川普去年5月宣布這項計畫，並投入首批250億美元資金。五角大廈首長赫格塞斯（Pete Hegseth）當時表示，被譽為下一代飛彈防禦盾的「金穹」，將「逐步保護我國免受任何敵人的空中攻擊」。

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