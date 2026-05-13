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    首頁 > 國際

    多國聯防荷姆茲海峽！ 英國承諾出動軍艦、戰機與無人機

    2026/05/13 08:13 即時新聞／綜合報導
    英國國防大臣希利12日宣布，英國將會為了多國聯合防禦行動提供多項軍備，包括驅逐艦「龍號」、「颱風」戰機以及無人機。圖為「龍號」。（路透）

    英國國防大臣希利12日宣布，英國將會為了多國聯合防禦行動提供多項軍備，包括驅逐艦「龍號」、「颱風」戰機以及無人機。圖為「龍號」。（路透）

    英國和法國推動多國聯合行動，目的在於保護荷姆茲海峽的航行安全，英國國防大臣希利（John Healey）12日在40多國參與的國防線上高峰會宣布，英國將會為了多國聯合防禦行動提供多項軍備，包括驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）、「颱風」戰機以及無人機。

    綜合外媒報導，希利12日在視訊會議中宣布英國在多國聯合行動中的計畫部署，表示英國將投入1.15億英鎊（約新台幣49億元）資金，用於研發掃雷無人機與反無人機系統，部署「颱風」戰機用於空中巡邏，以及正在前往中東途中的驅逐艦「龍號」。

    希利提到，有40多個國家參與這項任務，任務將在條件允許的情況下啟動，而在區域緊張局勢提高之際，英國希望藉此保護商業航運業，致力於維護航行自由。希利強調：「我們和盟友站在一起，這項多國任務將會是防禦性的，獨立且可信。」

    另外，英國國防部透過聲明補充，船塢登陸艦「萊姆灣號」（RFA Lyme Bay）目前正在升級，以便在海峽執行任務時需要時增設新設備。

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