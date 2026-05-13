川普啟程赴中 強調伊朗、烏克蘭戰爭即將結束

美國總統川普12日下午啟程前往中國訪問，將會晤中國國家主席習近平。（彭博）

美國總統川普12日下午啟程前往中國訪問，將會晤中國國家主席習近平。他離開白宮前向媒體表示，雙方都期待他與習近平的會面，強調「許多好事即將發生」；川普也提及，他相信中國的關鍵盟友俄羅斯將與烏克蘭達成共識，烏克蘭戰爭、伊朗戰爭很快都將結束。

綜合媒體報導，川普12日下午從白宮搭乘直升機前往安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），登上總統專機「空軍一號」（Air Force One）飛往中國進行國是訪問。

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根據白宮提供資訊，同行者包括美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等人。

川普一行人預計在中國當地時間13日晚間抵達北京，這將是川普在首個總統任期內於2017年訪問中國以來，首度再有美國總統訪中。川習兩人預計14日和15日會晤。

川普離開白宮前接受媒體聯訪，被問及伊朗戰爭，以及是否會向習近平傳達訊息。他表示，兩人將會針對伊朗問題促膝長談，不過川普強調，他不需要習近平協助美國解決伊朗問題。

談到習近平在伊朗問題上的立場時，川普說，他認為習近平「表現不錯」，他和習近平之間沒有遇到任何問題，且習近平是他的朋友，「一直以來都是我們處得來的人」。

川普補充，他與習近平還有很多事情要討論，但「說實話並不包括伊朗」。話鋒一轉，他提及烏克蘭戰爭，稱衝突即將結束，他相信俄羅斯、烏克蘭之間將會達成共識。

川普在離開白宮前告訴記者，「我確實認為烏克蘭戰爭即將結束。」他的言論與俄羅斯總統普廷本月9日的說法遙相呼應。

普廷9日表示，他認為烏克蘭衝突「即將結束」，並稱德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）是他較偏好的歐洲對談人選。

同時，川普堅稱他採取的政策奏效，目前美國通膨飆升僅屬「短期」現象，主要受伊朗戰爭影響。

川普說「通膨只是短期的」，他預估通膨率將從當前的3年來高點3.8%降至1.5%，「這場戰爭很快就會結束、不會維持太久，屆時你們將看到油價回落」。

他還說，「這將是一趟非常令人興奮的訪問，許多好事即將發生」，但未提供細節。川普稱，他和習近平將有很好的會面，兩人曾多次通過話，對此都抱持期待。

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