報復伊朗！ 《路透》爆沙烏地阿拉伯曾發動「秘密攻勢」

《路透》12日報導指出，沙烏地阿拉伯曾對伊朗發動多次未公開的攻擊行動。圖為沙烏地阿拉伯空軍F-15戰機。（法新社）

美國《華爾街日報》11日引述消息人士說法指稱，阿拉伯聯合大公國在中東戰爭期間曾對伊朗境內目標發起秘密軍事打擊。除了阿聯以外，《路透》12日報導也爆出沙烏地阿拉伯曾對伊朗發動多次未公開的攻擊行動，而兩國正好都是飽受伊朗威脅的中東國家。

根據《路透》報導，兩名西方官員與兩名伊朗官員透露，沙烏地阿拉伯曾在中東戰爭期間針對伊朗發動多次未公開襲擊，藉此報復伊朗針對沙烏地阿拉伯的攻擊行為，此事件象徵沙烏地阿拉伯首度在伊朗領土上直接採取軍事行動。兩名西方官員表示，根據情報評估，沙烏地阿拉伯空軍在3月下旬對伊朗發動攻擊，是針對伊朗進行反制的「報復性打擊」。

請繼續往下閱讀...

伊朗與西方官員表示，事後沙烏地阿拉伯透過管道向伊朗談及襲擊事件，兩國展開外交接觸，沙烏地阿拉伯威脅伊朗將進一步報復，後續兩國達成共識，使局勢緩和。一位伊朗官員證實，德黑蘭和利雅德當局均已同意緩和局勢，並表示此舉目的在於「停止敵對行動，維護共同利益，防止緊張局勢升級」。

《路透》統計沙烏地阿拉伯國防部公開資料，顯示在3月25日至31日這週，沙烏地阿拉伯遭受了約105次無人機和飛彈襲擊；而4月1日至6日期間，下降到25次左右。西方消息人士評估認為，在廣泛停火的前幾天，向沙烏地阿拉伯發射的砲彈主要來自伊拉克，而不是伊朗本身，這表明伊朗已經減少了直接打擊，交由其盟友團體則繼續展開軍事行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法