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    Switch 2傳「史無前例災情」 任天堂驚訝喊：寄回讓團隊研究

    2026/05/02 18:28 即時新聞／綜合報導
    Switch 2傳出史無前例災情。（路透）

    Switch 2傳出史無前例災情。（路透）

    任天堂的Switch 2上市後全球熱賣，不過，有日本玩家買主機才約3個半月，螢幕突然出現嚴重破圖與大片雜訊，完全無法玩。任天堂官方檢視後，也直言這種狀況是「史無前例」，希望玩家能把主機寄回，讓原廠團隊親自研究故障原因。

    日本網友在X上分享，他的Switch 2才購買3個半月，平時也相當愛惜，卻無故出現嚴重破圖，螢幕還出現嚴重雜訊，根本無法玩。玩家猜測，可能是跟顯示卡或影像輸出相關硬體故障有關，立即向任天堂官方求助。

    任天堂官方看到狀況後說，這類故障目前是「史無前例」，希望網友將主機寄回原廠，讓團隊實際研究、檢測。玩家也幽默地說，連任天堂都覺得稀奇，那就把這台主機「送回老家」接受檢查，期待之後能再次與愛機重逢。

    消息曝光後，網友紛紛說，「工程師一定很想研究這台」、「這種處理方式任天堂總是做得妥當，令人安心」。也有自稱工程師的網友說，這類被原廠認定為「史無前例」的異常案例，對製造商而言具有高度研究價值。因為產品上市後，若出現內部測試未曾遇過的錯誤，能取得第一手故障機器進行解析，不僅有助釐清是否涉及零件、組裝問題，也可能成為後續改良設計、預防相同災情擴大的重要參考。

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