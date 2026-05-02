簡訊威脅美軍「飛彈部隊盯著你」 伊朗駭客遭反嗆:祝好運

資安公司說明伊朗駭客手法。（美聯社檔案照）

在美國和伊朗的和談持續膠著之際，伊朗似乎正對美軍進行心理戰。美國海軍1日表示，有多名陸戰隊人員、文職雇員及其家屬，收到與伊朗有關連的駭客組織發出威脅簡訊，意圖製造恐懼。不過，一些收到簡訊的美軍不為所動，回覆嘲諷伊朗駭客「祝好運」。

美國有線電視新聞網（CNN）1日報導，美國海軍犯罪調查局（NCIS）表示，當天向CNN提供的聲明指出，這些簡訊是在本週收到，其威脅內容「尚未經證實」。CNN檢視其中一封簡訊的威脅寫道，「我們的飛彈部隊充分掌握了你的身分，你的一舉一動正在我們的監視下」。

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不過，部分美軍人員並未被嚇到，反而以嘲諷語氣回覆。根據伊朗駭客貼出的訊息截圖，一封回覆簡訊寫著「祝你好運」，並附上墨鏡和美國國旗表情符號。

海軍犯罪調查局發言人表示，當局一直在監視這類「數位騷擾和假資訊行動」，其目的「通常在於引發驚慌，而非確實有人身安全之危」。

美國海軍部長上月已向官兵發布備忘錄，要求部隊強化網路安全，以因應「敵對網路行為者」針對海軍人員的行動。備忘錄指出，這些行為者「尋求影響海軍部人員及其家屬的心理，也企圖誘騙點入可能帶有惡意程式的連結」。

發送這些威脅簡訊的伊朗相關駭客組織，以心理戰手段出名，經常誇大其數位攻擊所造成的影響，日前宣稱公開了外洩的駐中東美國陸戰隊個資，另外，今年3月也曾駭入美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）的個人電子郵件帳號，在網路上張貼帕特爾多年前的照片。

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