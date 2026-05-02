穿泳裝半裸看塞尚「浴者」 瑞士美術館奇招讓參觀者也成一種藝術

瑞士美術館的「浴者日」活動，讓民眾穿泳裝參觀塞尚的「浴者」系列作品展。（法新社）

瑞士一家美術館1日提供參觀者，很不一樣的「沉浸式體驗」：邀請民眾穿著泳裝進美術館，欣賞法國後印象派畫家塞尚（Paul Cezanne）筆下經典的「浴者」（The Bathers）系列作品，讓觀眾也成為展場裡一道意想不到的風景。

法新社1日報導，1日在位於瑞士巴塞爾近郊的貝耶勒基金會（Fondation Beyeler）裡，一名穿黑色泳衣、身披毛巾年輕女子，坐著凝視展出的作品，身旁的男子也赤裸上身、只穿著一件橘色泳褲，細看端詳畫作的筆觸。

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34歲的瑞士平面設計師洪德茲（Julien Rondez）表示，呼應畫作主題，讓民眾穿泳裝參觀，這個點子「相當荒謬」，但也很「大膽」，「我喜歡」。他說，他之前已經看過這檔展覽，但還是再來一次，和這個概念「一起玩」，這次穿著泳裝的參觀者「成了美術館裡一種藝術作品」。但他坦言，穿泳裝在美術館走動，「一開始很難」，不過後來覺得有趣，尤其天氣變熱，這氣氛有點像夏日在泳池邊的悠閒一天。

這項「浴者日」（Day of the Bathers）活動，是義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的構想。為鼓勵民眾參與，穿泳裝者可免付25瑞士法郎門票費入場。館方表示，這是以幽默方式的介入，把塞尚對大自然中人體的想像帶到當代，「這種不常見的場景，開啟藝術與觀者之間的對話，改變觀看方式，拉近距離，並且帶來一點自由感」。

塞尚「浴者」系列描繪融入自然景物的裸體人物。34歲葡萄牙建築師洛佩斯（Ana Lopes）穿著連身泳裝看展，她說，從塞尚畫作可感受到，他想呈現自然給人的啟發，和自然與人的有機經驗，「穿著泳裝接近這種狀態，因為你幾乎是裸體」。穿著亮片彩色比基尼的里歐奈爾（Lionnel）說，這是「相當不尋常的體驗」，不過，若要專心欣賞畫作，這樣穿著「有點讓人分心」。

美術館展場裡穿著泳裝的民眾與背後的風景，巧妙呼應塞尚「浴者」系列作品。（法新社）

在瑞士巴塞爾近郊貝耶勒基金會美術館參觀塞尚「浴者」系列作品展覽的民眾。（法新社）

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