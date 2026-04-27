白宮晚宴槍手背景曝！自稱「覺醒者」組織成員 警方追查背後關係

白宮記者協會晚宴槍擊嫌犯艾倫自稱為進步派組織「覺醒者」成員。（路透社）

美東時間25號晚間，白宮記者協會晚宴爆發槍擊案震驚國際，涉案嫌犯艾倫的身分與動機逐步浮出水面。根據調查，被捕嫌犯艾倫（Cole Allen）自稱為進步派組織「覺醒者」（The Wide Awakes）成員，且在行兇前十分鐘，曾向家人發送長篇大論的反川普宣言，並已供稱襲擊目標正是川普及其內閣政要。目前警方正進一步釐清艾倫的激進政治傾向及「覺醒者」組織是否與其犯罪行為有關。

據《紐約郵報》報導，嫌犯艾倫於舉辦白宮記者協會晚宴期間，企圖持槍闖入宴會現場，隨即遭制伏。後續調查發現，艾倫不僅頻繁在社群平台「Blue Sky」發表逾千條抨擊川普與共和黨的言論，其姊姊也向調查人員表示，艾倫常發表激進政治言論，並多次提及想「做點什麽」來改變世界。

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報導指出，艾倫自稱隸屬的「覺醒者」組織，該名稱源自1860年代支持林肯總統的廢奴團體。現代版「覺醒者」是由一群藝術家於2020年創立，主張透過穿著華麗服飾與非暴力抗爭來宣揚其政治理念。

雖然「覺醒者」在官網強調「無需暴力即可解放」，且組織架構鬆散，但官方還在調查其內部是否有深層集中式組織架構。目前官方也尚未確認艾倫在其中的具體身分，亦不清楚其行為是否受組織或他人指示。

現代版「覺醒者」是由一群藝術家於2020年創立，主張透過穿著華麗服飾與非暴力抗爭來宣揚其政治理念。（圖擷取自X）

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