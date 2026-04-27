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    惡作劇的代價！留學新加坡噁舔販賣機吸管塞回 18歲法男恐關2年

    2026/04/27 17:55 編譯陳成良／綜合報導
    法庭文件指出，涉案的18歲法國籍青少年正持學生簽證在新加坡就讀，目前已遭星國當局起訴。圖為新加坡地標景觀。（法新社資料照）

    法庭文件指出，涉案的18歲法國籍青少年正持學生簽證在新加坡就讀，目前已遭星國當局起訴。圖為新加坡地標景觀。（法新社資料照）

    18歲法國籍青少年在新加坡商場舔舐自動販賣機吸管後放回，影片上傳社群平台後遭星國檢方起訴。他面臨惡作劇與公共滋擾罪名，最高恐遭判處2年有期徒刑。

    根據新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，涉案者為法國籍留學生馬克西米利安（Didier Gaspard Owen Maximilien），他於3月12日在湯申路（Thomson Road）金山廣場（Goldhill Centre），從「iJooz鮮榨柳橙汁」販賣機抽出吸管舔舐後塞回原位。

    馬克西米利安將犯案過程拍下，透過Snapchat剪輯並上傳至Instagram限時動態，更在影片標註「城市不安全」（city is not safe）。iJooz公司獲報後立刻報警，並派員全面消毒機台，全數丟棄並更換機內500支吸管。

    新加坡檢方針對此行為提出2項控罪。若惡作劇罪名成立，最高可判處2年有期徒刑或罰款。公共滋擾罪最高可判處3個月徒刑或罰款2000新幣（約合新台幣4萬7700元）

    馬克西米利安就讀於高等經濟商業學院（ESSEC）新加坡分校。校方已證實並啟動內部調查。目前他以5000新幣交保候傳，父母已從法國飛抵新加坡處理後續事宜。案件將於5月22日再度開庭。

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