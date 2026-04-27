義大利捕獲中國「國家級」駭客 引渡至美國受審

遭美國指控從事間諜行動並被通緝的中國籍駭客，去年7月在義大利落網，近期已被引渡到美國受審。示意圖。（路透）

義大利媒體披露，遭美國指控從事駭客間諜行動並被通緝的中國籍男子徐澤偉（Xu Zewei，音譯），去年7月在義大利落網，近期已從義大利被引渡到美國受審。徐男被控參與中國政府代號「鉿」的大規模駭客行動，旨在全球竊取美國政府政策資訊。

33歲的徐澤偉因涉嫌從事工業間諜行為遭美國通緝，去年7月在義大利馬爾片薩機場（Malpensa Airport）被逮捕。美國聯邦調查局（FBI）報告指出，他涉嫌參與一個駭客組織，企圖竊取德克薩斯州大學（University of Texas）正在研發的COVID-19疫苗資料與美國政府機密。

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徐澤偉住在上海，任職於一家電腦公司。美國當局於2023年11月發布國際通緝令，要求逮捕他。在義大利法院審判中，徐澤偉透過律師主張反對被引渡至美國受審，並質疑當局認錯人。

義大利安莎（ANSA）通訊社26日報導，義大利最高法院近日駁回辯方上訴，義大利司法部也批准引渡，徐澤偉已抵達美國。

報導引述美國聯邦調查局指稱，徐澤偉曾是駭客團隊一員，除獲取疫苗資訊，還受中國政府指使取得「有關美國政府政策」的機密資訊。

報導指出，徐澤偉被控犯下電信詐欺、身分盜竊罪、共謀電信詐欺罪（最高刑期20年）以及非法存取受保護電腦罪。徐澤偉去年在義大利遭到逮捕是因為美國在羅馬的大使館通知義大利警方，徐男將從上海搭飛機抵達米蘭。

報導指出，徐澤偉與一群義大利駭客（部分成員身分已確認，部分身分不明）自COVID-19疫情爆發以來，一直在監視大學、免疫學家和病毒學家，特別是德克薩斯州大學。

報導引述，徐澤偉參與了由中華人民共和國策劃的大規模駭客行動，該行動代號為「鉿」（Hafnium），旨在獲取美國政府各項政策訊息，目標是全球數千台電腦。據指控，徐男在2020年底和同夥利用微軟Exchange Server軟體與電子郵件相關漏洞，攻擊了一家律師事務所和其他機構。

檢方指稱，該計畫涉及透過「通訊」獲取目標電腦的存取權限，據美國聯邦調查局稱，調查重點之一是這名中國公民擁有的電子郵件帳戶，其中發現了「徐與同夥之間關於電腦入侵的通訊紀錄」。

報導稱，徐澤偉向義大利法院提出他「遭受政治迫害」，辯稱他在美國將面臨不公正審判，以及身心虐待風險，要求不要被引渡，不過義大利最高法院最後駁回上訴並將他引渡至美國。

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