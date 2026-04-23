強化灰色地帶作戰 日眾院通過「國家情報會議」設立法案

強化情報活動功能是日本首相高市早苗所提出的「重大政策轉向」之一，政府並計畫在今年內首次制定「國家情報戰略」，以作為情報活動指導方針。（法新社）

日本眾議院今天審議通過「國家情報會議」設立法案。依據這項法案，日本將成立強化情報活動指揮中樞功能的「國家情報會議」與「國家情報局」，建立一套由上而下，並以首相為核心的情報決策與整合體系。

「國家情報會議」創設法案，被高市內閣列為本會期的4大「重要廣範議案」（重大法案）之一，內閣在今年3月中旬通過，本月2日進入國會審議，今天在眾議院全體會議上以自民黨、日本維新會等多數贊成通過，由於有主要在野黨的支持，此案在參議院也可望取得過半數同意，預料法案將於本屆國會內正式成立。

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在中國與俄羅斯加強軍事威嚇的背景下，高市政府希望透過促進各情報機關之間的包括情報蒐集與分析等協調合作，提升作為外交與安全保障政策判斷依據的情報品質。強化情報活動功能也是首相高市早苗所提出的「重大政策轉向」之一。政府並計畫在今年內首次制定「國家情報戰略」，以作為情報活動指導方針。

法案規定，將設立由首相擔任主席，並由官房長官、外相、防衛相等11名閣僚組成的「國家情報會議」，負責對重要情報活動及應對外國間諜活動進行調查與審議，並統整政策，同時也將處理外國勢力透過社群媒體（SNS）散播假訊息等「影響作戰」。

「國家情報局」將由現行「內閣情報調查室」（內調）升格而成，負責會議的行政事務，並擁有統合各省廳情報的綜合協調權限。未來，情報局也將成為推動間諜防制立法以及設立「對外情報廳」（暫稱）的核心單位。

眾院內政委員會審議時通過附帶決議，要求在情報蒐集過程中充分保障隱私，並避免進行損害政治中立性的情報蒐集。

日本目前情報蒐集和分析工作，分散於外務省、公安調查廳、警察廳和防衛省等單位，雖然內閣官房設有「內閣情報調查室」，但並未擁有整合綜合協調權限，難以匯集所有資訊。由於情報體系長期處於「各自為政」的結構，情報單位各自掌握不同領域的情報，但橫向整合不足，導致情報難以及時轉化為政策判斷，而首相官邸也未必能取得必要情報。

透過內調升格為情報局，各部會被要求提供情報並集中分析，形成單一匯流與輸出機制，再由情報會議進行政治層級的判斷，等於把情報直接納入首相主導的國安決策流程，強化「官邸主導」的體制。

國家情報體系的整合，也有助於日本與美國及北約等盟國進行更高層次的情報合作。過去因為缺乏統一窗口，日本在國際情報網絡中的角色相對受限，未來透過情報局的整合功能，可以更有效對接盟國體系，並支撐日本在印太戰略中的角色擴大。

日本眾議院今天審議通過「國家情報會議」設立法案。（法新社）

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