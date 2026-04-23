一人掌兩軍！美海軍部長費蘭離職 罕見權力結構曝光

美國海軍部長費蘭突然離職。（法新社資料照）

美國海軍部長不只負責海軍，也同時掌管陸戰隊。根據CNN報導，現任部長費蘭（John Phelan）已在五角大廈高層人事調整期間決定離職。這項涉及海軍與兩棲作戰部隊的職位變動，引發外界對美軍後續戰備發展的關注。

這項職位在美軍體制中被稱為「海軍部長」（Secretary of the Navy, SECNAV）。與多數國家由將領擔任軍種領導不同，海軍部長屬於國防部文職體系，依法由總統提名並經參議院同意任命。此一制度源於美國長期強調「文職監督軍隊」（civilian control of the military）的原則，以確保軍事力量受行政體系節制。

請繼續往下閱讀...

在行政結構上，美國陸戰隊（USMC）並非獨立部門，而是與美國海軍（USN）共同隸屬於「海軍部」。身為兩大軍種的共同行政首長，海軍部長不負責前線作戰指揮，而是掌握資源分配權，包括年度預算編列、造艦計畫，以及官兵招募與訓練。

這也意味著，包含陸戰隊司令與海軍作戰部長在內的軍職將領，在行政體系上皆須向海軍部長負責。報導指出，相關人事變動發生於國防部高層調整期間。由於海軍部長負責督導包括戰略飛彈潛艦在內的關鍵計畫，其職位出缺後的行政運作是否受到影響，仍待後續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法