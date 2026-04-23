秘魯總統喊停F-16軍購 外長防長雙請辭抗議

秘魯代理總統巴卡沙（Jose Maria Balcazar）決定暫停採購24架美國F-16戰機，價值35億美元。外交部長與國防部長今天雙雙請辭，以示抗議。（法新社）

秘魯代理總統巴卡沙（Jose Maria Balcazar）決定暫停採購24架美國F-16戰機，價值35億美元。外交部長與國防部長今天雙雙請辭，以示抗議。

兩位部長指出，這項向美國採購案早已完成簽署，如今產生疑慮，將損及秘魯作為貿易夥伴的信譽。

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法新社報導，秘魯近10年間更迭了8位總統，4月12日舉行總統大選，而計票已延誤，如今又陷混亂，兩位部長突然請辭，更加劇局面動盪。

目前總統大選結果尚未出爐，若首輪投票中若沒有候選人取得絕對多數，將於6月7日舉行第2輪決選。

代理總統巴卡沙昨天表示，他會將這項軍購案的決定權留給新任總統。

美國駐秘魯大使、來自商界的納瓦洛（Bernardo Navarro）17日在X平台發文警告：「如果你們言而無信，損害美國利益，請放心，我將代表美國總統川普及其政府動用一切手段，以維護美國與我們區域的繁榮和安全。」

外界普遍認為，納瓦洛此言是針對軍購案變數而發的。

今天巴卡沙在國營電視台向秘魯民眾保證，他「無意與美國對立」。

巴卡沙表示，「國內重大的社會落差問題必須解決」，他停止這項軍購案是為了確保公帑「能合理適當使用」。

外交部長塞拉（Hugo de Zela）表示，這項決定「危及我國安全、損害國家信譽」。

塞拉強調，在國防委員會（National Defense Council）批准了F-16採購案之後，合約已於20日簽署，首付款應在今天支付。

國防部長狄亞士（Carlos Diaz）則指出，戰機採購並非政治操作，「而是攸關國家安全與防衛」。

巴卡沙昨天否認軍購案已經完成。巴卡沙今年2月才接替上一位被彈劾的總統赫里（Jose Jeri），其代理任期將於7月28日結束。

國會議長羅斯皮格里歐西（Fernando Rospigliosi）呼籲巴卡沙遵守與美國簽訂的合約，以避免「政治、法律以及地緣政治問題」。

極右派國會議員孟多雅（Jorge Montoya）則主張彈劾巴卡沙，要讓他成為10年來第5位被彈劾的總統。

秘魯在2024年10月宣布要汰換老舊的防空機隊，購買新型戰機。

秘魯的國家評選會去年選定F-16戰機，而參與競標的法國「飆風」（Rafale）與瑞典「獅鷲」（Gripen）落選，評選會指明這是以技術與地緣政治為考量。

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