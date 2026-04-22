薄度媲美岡本0.01！「透光肉片」被炎上 涮乃葉母公司急道歉

近期有日本民眾在連鎖火鍋店涮乃葉吃到「薄如蟬翼」的肉品，引發各界議論與炎上，讓涮乃葉母公司緊急發生致歉。（圖擷取自@MiamiaWaltz、@livedoornews社群平台「X」，本報合成）

日本知名連鎖火鍋店「涮乃葉（しゃぶ葉）」標榜吃到飽，近期被消費者在社群曬出，用餐期間獲得2盤透光、幾乎隱形的「超薄肉片」，畫面吸引逾2800萬人次瀏覽，還釣出一票過來人分享類似遭遇，最終引發全網炎上。深陷輿論風暴的涮乃葉，其母公司雲雀餐飲集團昨（21）日為此出面向消費者道歉。

據悉，事件源頭是社群平台X一位名為「Miåう゛@kujata」的日本網友，18日到以吃肉高CP值聞名的涮乃葉吃飯，未料等到店員端上肉品，就見到自己這輩子看過最薄的豬里肌肉片，吐槽根本是「隱形豬肉」。其他網友見狀，也紛紛調侃師店家刀工極高，才能切出薄度媲美「蟬翼」、「保濕面膜」、「天女的羽衣」等物品的肉片，甚至有人拿主打超薄保險套「岡本0.01」來比擬；另有不少人分享，自己也曾在涮乃葉吃到如此薄切的肉品。

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隨著這篇貼文與相關討論在網上逐漸發酵，出現越來越多網友質疑，店家為了維持吃到飽噱頭，故意用這種方式降低成本，涮乃葉母公司雲雀餐飲集團（Skylark Holdings）總部於21日正式發表回應，強調公司為確保湯底風味與最佳口感，確實有制定「切片厚度標準」，但每日採購的肉類皆是由各門市自行在店內切片。

雲雀餐飲集團指出，這起事件顯示確實有部分門市並未遵守公司規定，對此向所有消費者致歉，也承諾會進行努力改善，目前已要求所有門市徹底遵守製作規範，並加強商品品質檢查，強化整體品質管理機制，以防未來再次發生類似情況。

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