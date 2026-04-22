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    首頁 > 政治

    軍購條例協商前夕 谷立言會見鄭麗文

    2026/04/22 15:24 記者黃靖媗／台北報導
    美國在台協會（AIT）處長谷立言（左）22日與國民黨主席鄭麗文（右）會晤。AIT於社群媒體發布兩人合影。（圖擷取自AIT臉書）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言（左）22日與國民黨主席鄭麗文（右）會晤。AIT於社群媒體發布兩人合影。（圖擷取自AIT臉書）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（22）日與國民黨主席鄭麗文會晤。AIT稍早於社群媒體發布兩人合影。由於立法院長韓國瑜明天將再度召集朝野黨團協商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案。谷立言在軍購條例協商前夕拜會鄭麗文，格外引人關注。

    AIT透過社群媒體表示，美國在台協會處長谷立言今日於國民黨黨部會晤國民黨主席鄭麗文。

    AIT說明，谷立言與鄭麗文於會談間表示，兩岸分歧應以和平方式解決，且應免於脅迫，並應透過兩岸人民皆能接受的方式。

    韓國瑜上週曾召集協商朝野三版本的國防特別條例草案，但會中僅就條例名稱達成共識，對於條例內容，朝野意見分歧不小。韓國瑜已排定明天召集朝野黨團繼續研商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案。因此，谷立言在軍購條例協商前夕拜會鄭麗文，也令外界關注雙方是否觸及軍購條例內容等問題。

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