打造無菸世代！ 馬爾地夫禁買禁用「旅客適用」 紐西蘭政策逆轉

英國國會通過法案，目前17歲及以下的兒童將終身不得購買香菸。全球目前僅有馬爾地夫已正式實施類似的「世代禁菸令」，無論本國民眾或外國旅客都適用。圖為英國一家醫院外的禁菸告示。（歐新社）

英國《菸草與電子煙法案》（Tobacco and Vapes Bill）21日在國會過關，目前17歲及以下的兒童將終身不得購買香菸。全球目前僅有馬爾地夫已正式實施類似的「世代禁菸令」，無論本國民眾或外國旅客都適用；至於最早曾提出類似制度的紐西蘭，則已在政黨輪替後撤回相關立法。

綜合外媒報導，「無菸世代」（Tobacco-free generation）最早由健康學者在2010年左右提出，倡導立法禁止向特定年份之後出生的人出售和供應菸草。紐西蘭、馬來西亞和英國等國都曾考慮過類似的措施，但目前僅有馬爾地夫順利制定新法並實施。

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馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）在2025年5月批准《菸草管制法》第二次修正案，規定2007年1月1日當日或之後出生者，不得購買、使用或被販售菸草產品，並於2025年11月1日生效。這項禁令屬於全面適用，包括公民與入境的外國旅客。

根據法規，若零售商將菸品販售給未達法定年齡者，最高可處5萬馬爾地夫拉菲亞（Maldivian rufiyaa）（約新台幣10萬元）罰款；使用遭禁裝置者，則可能被處以5000拉菲亞（約新台幣1萬元）罰款。

紐西蘭是最早提出「無菸世代」政策的國家，2022年，工黨政府推出3措施欲打造無菸世代，包括禁止向2009年後出生的人出售香菸、減少菸草零售商的數量，以及從香菸中去除95%的尼古丁。

儘管這些措施得到了不少公眾和公共衛生專家的支持，但遭到零售商和菸草業者的批評，並在2023年政黨輪替後改弦易轍。紐西蘭財政部文件則指出，撤回這3項措施可在截至2028年6月前增加約15億紐元收入。

馬來西亞也曾在2022年提出「禁菸世代」計畫，欲禁止2007年後出生的世代吸菸並擁有菸草產品，但2023年修法重新提出審查後，改為18歲以下禁止購買菸草產品、菸草替代品與吸菸設備，無異讓「禁菸世代」成為絕響。

目前英國法案已完成國會程序，待御准後正式成法；若順利上路，英國將成為少數採取世代禁菸制度的國家之一。不過，相較於英國僅禁止未來購買，馬爾地夫的做法更嚴，除禁止買賣外，連使用也納入限制，且適用範圍涵蓋所有在當地的人。

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