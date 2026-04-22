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    駭客變國家金庫！北韓靠加密竊案撐核武 近百億只是最新一筆

    2026/04/22 13:12 編譯陳成良／綜合報導
    南韓資安人員監控網路攻擊活動示意畫面。外媒與聯合國專家指出，北韓長期透過駭客行動竊取加密貨幣，相關資金被認為可能用於支撐核武發展。（美聯社資料照）

    南韓資安人員監控網路攻擊活動示意畫面。外媒與聯合國專家指出，北韓長期透過駭客行動竊取加密貨幣，相關資金被認為可能用於支撐核武發展。（美聯社資料照）

    北韓駭客不只是網路犯罪者，更被外界視為國家資金來源之一。外媒指出，平壤當局長期透過加密貨幣竊案累積資金，相關收入被認為可用於支撐核武計畫，而近日近3億美元（約新台幣94億元）的竊案，僅是其中最新一例。

    北韓相關駭客活動再次引發關注。根據《法新社》（AFP）報導，線上投資平台KelpDAO於上週末遭入侵，損失約2.9億美元。初步跡象顯示，此次攻擊可能與北韓「拉撒路集團」（Lazarus Group）有關。

    這起事件被視為2026年目前規模最大的加密貨幣竊案之一，但分析認為，其意義不僅在於單一損失金額。聯合國專家小組指出，北韓長期透過駭客行動取得加密資產，並將其轉化為繞過國際制裁的資金來源。

    駭客行動成資金來源 累計金額已達數十億美元

    聯合國估計，自2017年以來，北韓已透過相關行動取得超過30億美元（約新台幣944億元）的加密貨幣。這些資金被認為可用於支撐其軍事與核武發展計畫，使網路攻擊成為體制內的一部分資源管道。

    有分析指出，與傳統金融體系不同，加密貨幣的去中心化特性，使資金更難被追蹤與凍結，進一步提高此類行動的戰略價值。

    此次遭入侵的KelpDAO屬於去中心化金融（DeFi）應用的一環，相關服務同樣向一般投資人開放。業者表示，攻擊源自於區塊鏈相關伺服器遭入侵，導致資產被轉移。

    分析指出，這類攻擊鎖定的正是一般投資人參與的平台，使個人資產安全問題成為關注焦點。

    目前相關資金流向仍在追蹤中。報導指出，隨著國際制裁持續收緊，北韓利用網路攻擊取得資金的情況已成為長期現象，其後續發展仍受到國際社會密切關注。

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