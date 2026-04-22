中國打壓賴總統出訪 南投舉辦「兩湖論壇」許淑華三緘其口

日月潭、西湖「兩湖論壇」登場，中國由杭州市副市長魯霞光（右）帶隊，惟面對中國打壓賴總統出訪，南投縣長許淑華（左）均三緘其口不回應。（記者劉濱銓攝）

南投縣政府今（22）日在日月潭伊達邵舉辦日月潭與中國浙江杭州西湖的「兩湖論壇」，惟論壇前夕，卻發生賴清德總統出訪遭中國打壓，面對中方一邊交流、一邊打壓，南投縣長許淑華被追問時僅回說「會提供論壇新聞稿」，對於中方施壓三緘其口。

「日月潭、西湖第18屆兩湖論壇」今天在伊達邵舉辦，中國方面由杭州市副市長魯霞光帶隊，一行約40多人，南投縣由縣長許淑華領軍出席論壇，今年主論壇以工藝為主題，分組論壇則包括青年、觀光、文化及健康城市4大議題，論壇採閉門會議，不對媒體開放，但在論壇前夕，卻發生賴總統出訪友邦遭中國打壓喊卡。

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許淑華今在論壇的空檔，被問到是否擔心論壇因此蒙上陰影，是否會表達我方立場，要求對岸必須基於平等、互惠、尊嚴的基礎進行交流時，均回說會提供會後新聞稿，面對中方施壓提問一律不回應。

日月潭、西湖「兩湖論壇」登場，南投縣長許淑華（前排中），與中國杭州副市長魯霞光（前排左三）所率領的訪團合影。（記者劉濱銓攝）

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