他去日本連鎖火鍋店吃飯 豬肉片「薄如蟬翼」轟動2400萬人

一名日本網友近期去「涮乃葉」用餐，期間店員上了2盤「薄如蟬翼」豬里肌肉，超薄模樣在網上迅速引發全網轟動。（圖擷取自@MiamiaWaltz 社群平台「X」）

餐廳價格、供餐分量、食材新鮮程度等資訊，一直都是跨越國界和語言的人氣話題。日本一名網友分享，他近期去知名日本連鎖火鍋吃到飽店、以吃肉高CP值聞名的「涮乃葉（しゃぶ葉）」用餐，期間店員上了2盤「薄如蟬翼」豬里肌，幾乎透光的超薄肉片讓他當場傻眼，同時也吸引超過2400萬名網友朝聖。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Miåう゛@kujata」的日本網友，昨（18）日分享自己去涮乃葉吃飯，並點了他喜歡吃的豬里肌，未料等到店員將肉盤送上桌，卻看到堪稱「隱形」的肉片。照片顯示，豬里肌有3/4呈現近乎透明的模樣，甚至還能清楚看到盤底花紋，原PO對此吐槽，這2盤肉大概是自己人生中最薄切的肉片。

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該文一出，掀起日本與各國網友熱烈討論，「月暈刀功」、「里肌肉變面膜」、「刀工十分了得！」、「火腿？ 確定不是濕紙巾嗎？」、「古有燈影牛肉，今有燈影豬里（肌）肉」、「那薄如蟬翼的未來，經不起誰來夾」、「太猛了，這比超商賣的生火腿還要薄」、「切肉師傅是不是剛從切河豚生魚片那轉職過來？」、「如果真的這麼想省成本，一開始就不要做吃到飽啊」、「讓我想到迪士尼某一集的切吐司，還會透光的土司」、「這不再是單純的里肌肉，而是已經昇華成為技術與美的結合」。

另有網友以專業角度分析，豬里肌這個部位加熱過度，口感容易變得乾柴，因此火鍋店為了讓顧客吃到較為軟嫩的口感，會將肉片切得比較薄。不過這名網友也指出，原PO分享的肉片明顯超出可以理解與包容的正常範圍，推測是餐廳內當天負責切肉的店員誤解相關指示，才不小心切出如此誇張的「真．薄切肉片」。

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